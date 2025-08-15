Desmantelan laboratorio de drogas sintéticas en San Blas, Nayarit: aseguran 13 toneladas de metanfetaminas

Autoridades federales asestaron un nuevo golpe al crimen organizado al desmantelar un laboratorio de drogas sintéticas y asegurar alrededor de 12.8 toneladas de metanfetaminas.

Ahora fue en San Blas, Nayarit, en donde en una acción encabezada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) localizaron y neutralizaron un laboratorio clandestino empleado para la elaboración de sustancias ilícitas.

Con la acción, la afectación económica a la delincuencia organizada se estima en aproximadamente 3 mil 481 millones 502 mil 208 pesos. Además, se evitó la producción de 320 millones de dosis de droga que no llegarán a las calles ni pondrán en riesgo la salud de las y los jóvenes.

En el dispositivo en que hubo coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Al realizar recorridos terrestres, en el poblado de Boca del Asadero, las fuerzas federales localizaron el punto de elaboración de narcóticos en el que se aseguraron 12 mil 850 kilos de metanfetamina, 54 mil 500 litros de sustancias químicas, 13 mil 830 kilos de precursores químicos sólidos, 18 reactores, 20 condensadores, cinco mezcladoras, 22 centrifugadoras de 30 kilos y material diverso.

El material asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará la carpeta de investigación del caso y realizará las indagatorias subsecuentes.

De esta manera, la Secretaría de Marina a través de la Armada de México, en coordinación con las instituciones del Gabinete de Seguridad contribuye a la suma de esfuerzos para impedir la distribución de drogas por parte de los grupos delictivos, a fin de contribuir a la seguridad de las familias mexicanas.