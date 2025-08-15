Desalojan Plaza La Cúspide en Naucalpan tras balacera, reportan dos muertos

La noche de este viernes 15 de agosto se registró una balacera en el municipio de Naucalpan, específicamente a las afueras de la Plaza La Cúspide, dejando un saldo preliminar de al menos 2 personas fallecidas. Los hechos ocurrieron en el inmueble ubicado en Avenida Lomas Verdes, hasta donde arribaron elementos de seguridad y emergencia.

Los primeros reportes señalan que un hombre activó su arma de fuego en contra de dos personas a las afueras de un restaurante del centro comercial. Ha trascendido que el hombre habría sido detenido horas después del ataque y trasladado hacia el Ministerio Público (MP) donde se definirá su situación jurídica.