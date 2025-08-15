Claudia Sheinbaum alista reunión con presidente Bernardo Arévalo

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo suma su cuarta visita internacional en su administración con el arribo a Guatemala. Este 15 de agosto, la titular del Ejecutivo Federal se reunirá con Bernardo Arévalo, presidente de la República de Guatemala, con quien además a las 12:15 horas dará una conferencia de prensa en el Comando Aéreo del Norte.

En punto de las 9:45 horas (tiempo local) una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su comitiva abordo, aterrizó en el Aeropuerto Internacional Mundo Maya, donde fue recibida por Carlos Ramiro Martínez, ministro de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala.

Sheinbaum se reunirá con Bernardo Arévalo

Se prevén honores militares consistentes en una valla de cadetes y alfombra roja. Después, Claudia Sheinbaum Pardo toma rumbo a un hotel para la reunión con su homólogo guatemalteco, con sus respectivas comitivas.



FOTO: Especial

Se calcula que el encuentro dure alrededor de hora y media, para después dar una conferencia de prensa conjunta.

Abandona Guatemala, calculando que la estancia total dure 165 minutos.

EDG