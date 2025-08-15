Camila Martínez: segunda etapa de conformación de Comités Seccionales de Morena inicia el 17 de agosto

Camila Martínez, secretaria de Comunicación de Morena, habló sobre la instalación de Comités Seccionales, que inicia el próximo domingo 17 de agosto con la segunda parte de la reorganización del partido político, que este año 2025 se puso como reto llegar a los 10 millones de afiliados y afiliados a nivel nacional.

Estamos en 8 millones y vamos a mitad de año. Estamos muy contentos porque sabemos no solamente vamos a alcanzar la meta, incluso estamos previendo que la vamos a rebasar”, declaró Camila Martínez en entrevista para el programa de "Noticias de la Tarde con Lupita Juárez”, de El Heraldo Televisión, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group.

Detalló que esta segunda etapa de conformación de Comités Seccionales en todo el país generará un Comité de Morena nacional para que desde ahí se coordinen todos los trabajos que se harán en la cercanía de los hogares de la gente.

Camila Martínez, secretaria de Comunicación de Morena,en entrevista para el programa de "Noticias de la Tarde con Lupita Juárez, Créditos: El Heraldo de México.

Comités tendrán voz y voto en Morena

Mencionó que las labores más importantes que va a tener estos comités es la posibilidad de convocar dentro de sus secciones electorales a debates sobre temas de coyuntura muy importantes. Agregó que quienes van a participar en estos comités serán parte de la estructura electoral para las elecciones de 2027, en el Estado de México para 2029 y para los comicios federales en 2030.

Estamos organizando que tengan una voz, que tengan un voto dentro de nuestro partido político y tener lo que siempre ha sido el sueño, de quienes militamos en Morena, un partido que este organizado desde las bases y no como ha sucedido en otros partidos políticos de nivel cupular hacia abajo”, comentó secretaria de Comunicación del partido guinda.

Camila Martínez destacó que Morena tiene distintos mecanismos de consulta a sus militancia y encuestas abiertas para definición de candidaturas, y se están fortaleciendo estos mecanismos para que pueda ser la gente diga a los integrantes de Morena cuál es la mejor manera generar gobierno y proyecto de la Cuarta Transformación.