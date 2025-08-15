Cae hombre acusado del robo de un vehículo tras persecución policiaca en la alcaldía Álvaro Obregón

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre que posiblemente agredió físicamente una mujer para despojarla de su vehículo, en la colonia Progreso Tizapan, de la alcaldía Álvaro Obregón.

Los uniformados en campo fueron informados, a través de la frecuencia de radio, del reporte de un robo de vehículo en la calle Querétaro y el Periférico, en dicha colonia y alcaldía por lo que se aproximaron al lugar y, al llegar, se entrevistaron con una mujer de 35 años de edad quien refirió que, momentos antes al salir de una tienda de conveniencia, un sujeto la golpeó en la cara, subió a su vehículo color gris y se dio a la fuga.

Foto: SSC CDMX

Rápidamente, los policías iniciaron la persecución del vehículo, a la que se sumaron otros equipos de trabajo para tratar de cerrarle el paso en diferentes puntos; fue en la esquina de las calles Chimal y Chacmol, en la colonia Unidad Independencia IMSS, en la alcaldía Magdalena Contreras, donde lo interceptaron.

Al ser reconocido por la denunciante, el tripulante del vehículo, un hombre de 26 años de edad fue detenido, informado de sus derechos de ley y, junto con el vehículo recuperado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público quien determinará su situación jurídica.

