Balacera en el Penal de Aguaruto deja tres internos heridos

La mañana de este viernes se registró un nuevo enfrentamiento armado dentro del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, un recinto que en distintas ocasiones ha sido escenario de riñas mortales, hallazgos de túneles y decomisos de objetos ilícitos.

De acuerdo con los primeros reportes, al menos tres internos resultaron lesionados, aunque hasta el momento se desconoce la gravedad de sus heridas.

#SSPSinaloa informa que, este 15 de agosto de 2025, una vez aplicado el protocolo de reacción por el Grupo Interinstitucional en el Centro Penitenciario Aguaruto, la situación está totalmente controlada y se brindó atención médica a tres personas privadas de la libertad que… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) August 15, 2025

El incidente generó una amplia movilización de corporaciones estatales y federales, que implementaron un operativo para recuperar el control. Minutos después, la Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que la situación había sido controlada y que se mantiene la vigilancia para prevenir nuevos actos de violencia dentro del penal.

Información en desarrollo

