Así eran los altos precios de "Toque Divino", clínica donde murió Jaqueline

Durante el pasado martes se dio a conocer la muerte de Jaqueline, una joven de 25 años de edad que se sometió a una supuesta lipoescultura dentro de la clínica "Toque Divino", donde sufrió una serie de laceraciones en su abdomen y pulmones, según el dictamen pericial del Servicio Médico Forense (Semefo).

Horas antes de su muertes, la clínica compartió en sus redes sociales la recién compra de Jaqueline, quien posó junto al logo de "Toque Divin", previo a su ingreso a la sala quirúrgica, donde se identificaron a dos médicos implicados, Sergio "N" y Julio César "N", quienes habrían participado en el procedimiento, el cual presentó complicaciones y derivó en el traslado de la joven al Hospital Universitario de Monterrey, situado en la Avenida Francisco I. Madero, a 40 minutos de distancia de la clínica.

Así eran los abusivos precios de la clínica

De acuerdo con sus redes sociales, la clínica también brinda financiamiento a sus clientes a través de tandas, así como pagos semanales y enganches con el fin de facilitar el esquema de pagos para quienes busquen cirugías estéticas.

Según su página de Facebook, el aumento de busto tenía un enganche de 35 mil pesos, con pagos semanales de 550 pesos.

Financiaban a sus clientes a través de tandas

La Mastopexia tenía un enganche de 50 mil pesos, con pagos semanales desde mil pesos. Por último, la mommy makeover combinación de procedimientos quirúrgicos destinados a las madres que quieren recuperar su figura posparto, tiene un enganche de 89 mil pesos, con pagos semanales de 10 mil pesos.

¿Tandas son confiables?

De acuerdo con información de BBVA Bancomer, las tandas son un mecanismo financiero antiguo que consiste en crear un grupo de amigos o familiares de confianza para aportar una cantidad de dinero periódica. Después, se elige a un miembro del grupo para que recibe todas las aportaciones monetarias. Otro integrante es seleccionado como administrador para gestionar las aportaciones.

Luego de que todos los miembros reciben sus aportaciones, la tanda llega a su fin. Sin embargo, existe el riesgo de morosidad entre los miembros, lo que reduce el nivel de confianza de este tipo de financiamiento.

Denuncias por falta de higiene en la clínica

Según comentarios en su página de Facebook, la clínica no cumplía con los estándares sanitarios que requería para llevar a cabo estos procedimientos quirúrgicos, lo que puede generar una infección generalizada en caso de contaminar la sala quirúrgica.

