Arcoíris doble se forma en CDMX y Campeche; así luce el impresionante momento | VIDEO

La tarde de este viernes 15 de agosto se formó un doble arcoiris, uno en la Ciudad de México y otro en el estado de Campeche. Las imágenes y el video fueron compartidas al Heraldo de México por los usuarios Liz Serrano y Miguel Espinosa, lo que ha generado una gran postal en plataformas digitales.

Ambos fenómenos se formaron alrededor de las 18:00 horas en diferentes puntos de la República Mexicana. El primero compartido por Liz Serrano se formó en todo el Valle de México. Incluso pudo ser percibido desde las alcaldías de la capital y municipios del Estado de México, principalmente Huixquilucan.

Foto: Liz Serrano Gomora