Arcoíris doble se forma en CDMX y Campeche; así luce el impresionante momento | VIDEO

La tarde de este viernes 15 de agosto se formó un doble arcoiris, uno en la Ciudad de México y otro en el estado de Campeche. Las imágenes y el video fueron compartidas al Heraldo de México por los usuarios Liz Serrano y Miguel Espinosa, lo que ha generado una gran postal en plataformas digitales.

Ambos fenómenos se formaron alrededor de las 18:00 horas en diferentes puntos de la República Mexicana. El primero compartido por Liz Serrano se formó en todo el Valle de México. Incluso pudo ser percibido desde las alcaldías de la capital y municipios del Estado de México, principalmente Huixquilucan.

Mientras que el segundo, captado por Miguel Espinosa, fue registrado desde el sur del país, específicamente San Francisco, en Campeche. Las impactantes postales han generado diversos comentarios en plataformas como Twitter y Facebook, desde aquellos que explican el fenómeno hasta los que han decidido verlo desde la poesía.

"-¿Y es bonita? - En medio de la tormenta y el sol… Ella es el arcoíris", se lee en un tuit compartido por la usuaria @OrquiTear

-¿Y es bonita?



- En medio de la tormenta y el sol… Ella es el arcoíris.

Aunque pueda sonar algo de lo más evidente, y casi suene a broma: doble arcoíris significa doble reflexión. Es decir, este segundo arco de colores se forma como resultado de que la luz, en algunas gotas, se refleje dos veces en su interior: entra refractándose y rebota dos veces contra las paredes interiores de la gota de agua antes de salir refractándose definitivamente.

"Les comparto el arcoíris visto desde la parte alta de Vaco Criadero, en la comunidad de Allende en Huixquilucan", se lee en otro tuit que compartió el usuario @EnriqueVargasdV

Foto: Liz Serrano Gomora