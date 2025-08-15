Aprueban hasta 36 horas de arresto por apartar lugares de estacionamiento en la CDMX

En entrevista con Oscar Mario Beteta para Heraldo Radio habló Martha Ávila, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, sobre la aprobación de la ley para castigar abusos de franeleros.
Señaló que esto tiene que ver con la recuperación de los espacios públicos y garantizar el libre tránsito, y mencionó que este dictamen incluirá la incorporación del concepto de vía pública en la ley.
Además, destacó para Heraldo Radio que esta reforma es un tema administrativo, en donde un juez cívico va a poder imponer multas de 24 a 36 horas de arresto inconmutable a quienes realicen estas conductas dependiendo de la gravedad del caso.
En ese sentido, Martha Ávila apuntó que se va a sancionar cuando una persona incurra en las siguientes cuatro conductas específicas:
- Apartar lugares de estacionamiento en la vía pública o el espacio público con cualquier objeto.
- Obstaculizar o impedir de cualquier manera el uso de los espacios públicos.
- Exigir pagos por vigilar, estacionar, cuidar, lavar o asear vehículos.
- Aprovecharse indebidamente del espacio público para obtener un beneficio personal.