¿Alumnos necesitan el Curp Biométrico para regreso a clases del Ciclo Escolar 2025 - 2026?

La Clave Única de Registro de Población fue objetivo de cambios anunciados por Gobierno de México, la cuál incluirá datos biométricos de todas y todos los mexicanos, incluidos los niños, aunque la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que no será obligatorio realizar este trámite, muchos padres de familia se preguntan si deberán de tenerlo listo para el próximo ciclo escolar, en El Heraldo de México te contamos lo que sabemos.

El cambio en la CURP incluirá los 18 dígitos tradiciones, que son una secuencia única para cada persona mexicana, pero también se realizará el escaneo de huellas dactilares, iris de ambos ojos, firma electrónica y fotografía, es decir datos biométricos que también son únicos en cada persona.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha mencionado que, si bien se está impulsando este formato, "a nadie se le obliga" y el proceso formal iniciará hasta el mes de octubre. El objetivo de enriquecer este documento es facilitar la obtención de información sensible por parte de las autoridades en investigaciones relacionadas con la seguridad o para localizar personas desaparecidas.

La CURP biométrica esta pensada en que todos la tengan, sin importar la edad

¿Tengo que llevar la CURP biométrica a la inscripción escolar?

La CURP Biométrica se ha planteado como una identificación más completa para mexicanos de todas las edades, la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Registro Nacional de Población (Renapo) han aclarado que no será obligatoria para la inscripción escolar en el ciclo 2025-2026.

Sin embargo, la CURP tradicional es el requisito que debes de llevar para la reinscripción o inscripción y para evitar contratiempos en las inscripciones, sigue estos pasos:

Ingresa a la plataforma en este ENLACE.

Si conoces la CURP, escríbela. De lo contrario, ingresa los siguientes datos: Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido Día, mes y año de nacimiento Sexo (hombre o mujer) Entidad federativa de origen Haz clic en 'Buscar'.



Descarga tu CURP gratuito en internet

El sistema generará la CURP en una ventana emergente, si los datos son correctos, puedes hacer clic en 'Descargar' para obtener el documento en formato PDF e imprimirlo. No es necesario que el documento se imprima a color; el formato disponible en la Segob es suficiente para los trámites de inscripción.

Nueva lista de últles escolares

El pasado martes 5 de agosto se publicó de forma oficial la lista de útiles escolares para el ciclo 2025-2026, lo que ha motivado a miles de padres y madres de familia a comenzar a preparar todo para el nuevo ciclo escolar: cuadernos, lápices y tijeras, pero también los documentos necesarios para la inscripción y reinscripción para los centros escolares.

