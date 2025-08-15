Alma fue convencida para ir a trabajar en CDMX, hoy fue hallada muerta en un muro de la obra

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) laboran al interior de un predio en construcción donde aparentemente se encuentra el cuerpo sin vida de una mujer.

Los primeros reportes indican que la víctima es Alma Elena Sánchez Marcelo, una mujer de 30 años de edad reportada como desaparecida desde el pasado 10 de mayo, quien fue vista por última vez en la alcaldía Venustiano Carranza.

Fiscalía investiga muerte de Alma

Alma fue supuestamente hallada por elementos de la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas (FIPEDE) al interior de la obra en el edificio 104 de la calle Zempoala, colonia Narvarte. Los peritos laboran al interior del lugar para recabar evidencia e integrarla a la carpeta de investigación.

Alma era originaria del estado de Chiapas

Su ficha de búsqueda indica que tiene una cicatriz antigua en el antebrazo derecho, ausencia de dedo índice, medio y anular, así como un tatuaje con la leyenda "Sentimiento, elegancia" localizado en el meñique de su mano izquierda.

Testigos aseguran que Alma viajó desde el estado de Chiapas hasta la Ciudad de México en busca de mejores oportunidades laborales, sin embargo, días después perdió contacto con sus familiares, por lo que interpusieron una denuncia ante el Ministerio Público para emitir su ficha de búsqueda.

Investigan a un albañil

Reportes periodísticos revelan que la obra estaba destinada a construir 23 viviendas a cargo de un programa de vivienda independiente. Sin embargo, la Fiscalía de la CDMX aseguró el sitio y pausó las labores de construcción.

Las primeras versiones sugieren que el cuerpo fue hallado dentro de una muralla, lo que habría permitido al asesino a esconder su cuerpo durante varios meses. Hasta el momento, la línea de investigación se centra en un albañil, el presunto responsable del asesinato.

