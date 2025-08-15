¿A qué hora inicia la tormenta HOY, viernes 15 de agosto en CDMX y Edomex?

Para este viernes 15 de agosto la Ciudad de México y el Estado de México tendrán otra tarde lluviosa, pero con temperaturas cálidas cerca del mediodía, en consonancia con el temporal lluvioso de mediados de agosto, fenómeno que se ha visto impulsado por el Monzón Mexicano, la entrada de un canal de baja presión, así como por el paso de la Onda Tropical 22, por lo que aquí te diremos a qué HORA iniciará la tormenta.

En este marco hay que recordar que el temporal lluvioso de mediados de agosto ha provocado diferentes daños en casas, autos e infraestrucutura, desde el domingo 10 de agosto y hasta hoy. La víspera los chubascos provocaron inundaciones y encharcamientos de hasta un metro de altura, por ejemplo:

En la colon ia Jardines de Morelos, en Ecatepec, se registró hasta un metro de altura

se registró hasta un metro de altura La estación Potrero, de la Línea 3 del Metro, t uvo que ser cerrada y reabierta por los encharcamientos

uvo que ser cerrada y reabierta por los encharcamientos En Camino a Santa Teresa, en la alcaldía Tlalpan, se formaron riadas e inundaciones de más de un metro

El eje 10 en la colonia Santo Domingo, en la alcaldía Coyoacán, presentó inundaciones severas

Así quedó el Eje 10 Sur en la Col. Santo Domingo en #Coyoacán en este Jueves de lluvia en la #CDMX pic.twitter.com/nq00WbJh8D — La Voz en Coyoacán.®? (@coylavoz) August 15, 2025

LA CIUDAD DE LA TRANSFORMACIÓN X2 pic.twitter.com/jL35YmQZ0K — Neoliberalover (@neoliberalover) August 14, 2025

En este marco es que se le reitera a la población tomar en cuenta las siguientes precauciones:

N o cruzar riadas y afluentes crecidos de agua

y afluentes crecidos de agua No realizar actividades deportivas o culturales al aire libre ante el posible impacto de un rayo

ante el posible impacto de un rayo No resguardarse debajo de árboles o estructuras metálicas que puedan caer o ser impactadas durante una tormenta eléctrica

que puedan caer o ser impactadas durante una tormenta eléctrica Ante inundaciones o encharcamientos de consideración, llamar al 911

Ante las lluvias generadas esta semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señala que la mañana será fresca, pero con frío y bancos de niebla, sobre todo para el suroeste del Estado de México, así como zonas montañosas del territorio mexiquense, mientras que para la Ciudad de México, las temperaturas serán cálidas durante la tarde y lluvias fuertes, aunque ligeramente menores que en días anteriores.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 11 a 13 °C y la máxima de 23 a 25 °C.

Para Toluca, Edomex, se prevé temperatura mínima de 8 a 10 °C y máxima de 20 a 22 °C.

Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral, Riesgos y Protección Civil prevé que la tormenta comience esta tarde del viernes 15 de agosto a las 15:00 horas de manera generalizada en la Ciudad de México.

¡Feliz viernes!



Hoy el ambiente será caluroso con cielo medio nublado a nublado en la Ciudad de México.



Se pronostican lluvias fuertes puntuales, intervalos de chubascos, actividad eléctrica y posible caída de granizo.



Toma tus precauciones. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/ZBcB0zOFKa — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 15, 2025

