"¡Yo no fui!",presunto asaltante llora tras ser golpeado por las pasajeras de una combi en Coacalco | VIDEO

En redes sociales circula un video en el que se aprecia el momento exacto en el que un par de mujeres golpean a un sujeto al que acusan de haberlas asaltado cuando viajaban en una combi que circulaba por la Avenida López Portillo en el municipio de Coacalco, Estado de México y lo que más revuelo causó es que el presunto ladrón se puso a llorar mientras negaba su participación en el atraco, por lo que, como era de esperarse, este caso originó todo tipo de opiniones.

El referido clip comenzó a circular en distintas páginas de denuncia ciudadana la tarde del miércoles 13 de agosto y según los reportes el atraco que se le atribuye al sujeto que fue golpeado sucedió en la Avenida López Portillo a la altura de Plaza Coacalco, sin embargo, no se precisó si se consumó el asalto o si fue frustrado, pero de lo que sí se tiene certeza es que el sujeto iba acompañado de una mujer que logró escapar de la zona aprovechando el caos que se originó.

El presunto ladrón terminó detenido. Foto: X: vanguardia_min

¡Yo no fui!”, presunto ladrón llora tras ser golpeado y niega haber cometido el atraco

En el breve video que circula en redes sociales se puede apreciar que el presunto asaltante se encontraba tirado sobre el suelo junto a la combi donde presuntamente ocurrió el atraco, el supuesto hampón se cubría con sus manos su ensangrentado rostro, además, se puede escuchar que, entre lágrimas, niega haber cometido el atraco del que se le acusa: “¡Yo no fui, amiga, yo no fui, no fui yo!”, expresó.

Mientras el supuesto delincuente negaba haber cometido el atraco, un par de mujeres sostenían que las había despojado de sus pertenencias momentos antes en la combi en la que viajaban, además, le indicaban que se merecía la golpiza que había recibido.

"Yo no fui" así detienen y termina llorando éste asaltante del transporte público.



Ocurrió sobre la Vía José López Portillo a la altura de Plaza Coacalco, uno más se dio a la fuga.



Al final fue detenido por elementos municipales y estatales. pic.twitter.com/A54KudNFPw — Vanguardia al Minuto (@vanguardia_min) August 14, 2025

Según los reportes de las distintas páginas de denuncia ciudadana que difundieron el clip, el presunto ladrón fue retenido por las mujeres que parecen en el video, así como por algunos conductores de la ruta en la que ocurrió el supuesto asalto y momentos después lo entregaron a las Policía Municipal de Coacalco, sin embargo, la referida corporación mexiquense no ha revelado cuál es la situación jurídica del sujeto aprehendido, por lo que se espera que en la siguientes horas difundan información al respecto.

Como se dijo antes, este caso originó todo tipo de reacciones en plataformas digitales pues un sector celebró el actuar de las pasajeras que supuestamente fueron asaltadas, mientras que otro grupo condenó el hecho de haber tomado justicia por propia mano.