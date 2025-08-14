Vales de uniformes y útiles escolares: hasta cuándo se pueden recoger y dónde te corresponde ir por ellos

Los vales para uniformes y útiles escolares forman parte del programa “Uniformes y Útiles Escolares” del Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien) en la Ciudad de México, gestionado a través de “Mi Beca para Empezar”. Este apoyo económico busca aliviar los gastos de inicio de ciclo escolar para familias de estudiantes de escuelas públicas.

En el ciclo escolar 2025-2026, el programa beneficia a aproximadamente 1.25 millones de alumnos de preescolar, primaria, secundaria y Centros de Atención Múltiple (CAM).

Los montos del apoyo de “Uniformes y Útiles Escolares 2025-2026" varían según el nivel educativo:

Preescolar: $970

Primaria: $1,100

Secundaria: $1,180

CAM Laboral: $1,180

Actualmente, del 14 al 16 de agosto de 2025, se está llevando a cabo la entrega de nuevas tarjetas electrónicas para estudiantes de secundaria que cambian de grado.

Este apoyo, correspondiente al ciclo escolar 2025-2026, busca facilitar el acceso a materiales escolares en comercios autorizados.

Los beneficiarios deben estar inscritos en escuelas públicas de la CDMX y debieron haberse registrado en la plataforma “Mi Beca para Empezar” antes del 30 de junio de 2025. Esta entrega reemplaza las tarjetas anteriores.

Fechas límite para recoger los vales esta semana

El Gobierno de la CDMX estableció estas fechas. Foto: Fibien

La recolección de las nuevas tarjetas está activa desde el 14 de agosto hasta el 16 de agosto de 2025, según el calendario anunciado por el Fideicomiso Bienestar Educativo.

Esta ventana de tres días es exclusiva para estudiantes de secundaria de nuevo ingreso o que pasan a un nuevo grado, y es fundamental acudir en las fechas y horarios asignados para evitar perder el beneficio.

El depósito de los $1,180 se realizará el 16 de agosto para quienes ya estén registrados en “Mi Beca para Empezar”, pero la tarjeta física debe recogerse en persona durante estos días.

¿Dónde y cómo recoger tu vale esta semana?

Estas son las instrucciones para consultar la fecha y lugar asignado. Foto: Fibien

Las tarjetas se entregan en sedes específicas asignadas, que incluyen planteles escolares y lugares como el Estadio GNP Seguros. Para conocer la fecha, hora y sede exacta, los tutores deben ingresar la CURP del estudiante en el sitio oficial desde una computadora con conexión estable, evitando el navegador Safari. Alternativamente, revisa los mensajes SMS o la Carta Invitación enviada por Fibien.

Los requisitos incluyen:

Identificación oficial vigente (original) del tutor.

Carta invitación o comprobante de registro descargable desde Llave CDMX.

Si no tienes carta, lleva copia de la identificación oficial con fotografía y la CURP del beneficiario.

Si el tutor no puede acudir, una persona autorizada debe presentar una carta poder firmada y copias de identificaciones de ambas personas.

Que no se te pasen las fechas para recibir los vales. Foto: @GobCDMX

La entrega se realiza de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde y se recomienda llegar con antelación para evitar filas. Las sedes están distribuidas por alcaldías, por lo que la ubicación depende de la zona del estudiante.

Lleva toda la documentación en orden y verifica la sede con antelación. Evita fraudes usando solo canales oficiales como las redes de Fibien. No dejes para última hora tu visita. Con esta información, estarás listo para recoger tu vale y aprovechar este apoyo educativo antes de que termine el plazo el 16 de agosto de 2025.