Turistas son atacados por cocodrilo en Oaxaca; reptil “Lucho” bajo investigación

La tarde de este miércoles 13 de agosto se registró un ataque de cocodrilo en la playa de La Ventanilla, donde dos personas resultaron heridas, esto en una zona ecoturística ubicada en el municipio de Santa María Tonameca, en la costa de Oaxaca. El incidente ocurrió cerca de las 18:15 horas, cuando, según los primeros reportes, las víctimas se encontraban en un área restringida fuera del horario permitido para recorridos turísticos, cuando el reptil, sorprendió a las dos personas mientras caminaban por la zona.

Aunque ambas lograron escapar del depredador, sufrieron lesiones graves en las extremidades, habitantes del lugar, que presenciaron el ataque, intervinieron rápidamente para auxiliarlos y dieron aviso al número de emergencias 911.

Elementos de Protección Civil y paramédicos locales llegaron poco después al sitio y trasladaron a los heridos al Hospital General de San Pedro Pochutla, personal médico informó que, aunque las lesiones requerirán tratamiento especializado, los pacientes se encuentran fuera de peligro.

La playa La Ventanilla es reconocida a nivel nacional e internacional por su belleza natural y por la presencia de cocodrilos americanos (Crocodylus acutus) en su ecosistema, muchos de estos ejemplares están bajo vigilancia y protección de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que regula las actividades turísticas para evitar riesgos a visitantes y a la fauna silvestre.

Muere cocodrilo en la zona

Este ataque ocurre apenas días después de que la Profepa iniciará una investigación por la muerte de un cocodrilo americano conocido como Lucho, registrado el 10 de agosto en la misma playa. El organismo ambiental presentó una denuncia formal, pues el ejemplar habría sido sometido meses antes a una cirugía sin la autorización correspondiente.

Según los reportes, la intervención quirúrgica, presuntamente realizada con fines demostrativos para visitantes, habría provocado una infección que pudo derivar en el fallecimiento del reptil. La Profepa calificó el hecho como una posible violación a la normativa de protección de especies y anunció que se fincarán responsabilidades en caso de confirmarse negligencia.

Atendimos el reporte por la muerte de un cocodrilo americano (Crocodylus acutus) en la laguna La Ventanilla, Santa María Tonameca, Oaxaca. uD83DuDC0A



