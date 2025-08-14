Transformación del Poder Judicial se conseguirá al escuchar a la gente, asegura Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que la transformación del Poder Judicial será mayor una vez que sus integrantes abran las puertas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de escuchen al pueblo. En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, la jefa del ejecutivo federal reconoció la decisión de acercar el Poder Judicial a la sociedad.

“Imagínese que ahora un juez, una jueza vaya a ir a ver lo que dice la gente, se va a transformar más todavía el Poder Judicial, porque la transformación tiene que ver con el sentimiento del pueblo y con la comunicación del gobernante con el pueblo, (...) y ahora la corte, pues qué bueno la verdad del presidente va a ser un acto internacional, único del cual nos debemos sentir muy orgullosos y orgullosos todos los mexicanos”, indicó.

Abrir las puertas de la Corte es un hecho inédito

En el Salón Tesorería, Claudia Sheinbaum expuso que es un hecho inédito que el próximo presidente de la suprema corte anunciara que abría las puertas del Poder Judicial.



FOTO: Antonio Nava

“Cuándo íbamos a ver a un ministro de la Corte abrir las puertas, normalmente las vemos cerradas, (...) escuchar a la gente de manera directa, porque ha planteado que van a hacer visitas itinerantes distintos lugares del país. Su trabajo no solamente es estar en la oficina, revisando los casos, también escuchar a la gente*, aseveró.

