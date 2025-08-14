Tormenta Negra: estas son las 4 zonas de Edomex en donde azotará el diluvio

El pasado 4 de agosto, la agencia meteorológica de Hong Kong informó que en aquel país se registró la caída de 70 milímetros de metros cúbicos de agua por hora durante una jornada de lluvias, a la que decidieron llamar "Tormenta Negra" por el nivel de alerta, no visto desde hace 140 años en aquel país. Sin embargo, para este jueves 14 de agosto, el Servicio Meteorológico Nacional prevé que en el Estado de México y la Ciudad de México caigan hasta 75 mm por hora.

Fabián Vázque Romaña, coordinador general del Meteorológico, emitió información para los habitantes de la Ciudad de México y del Edomex, debido a la cantidad de lluvia que habrá, en el marco del temporal lluvioso de mediados de agosto, provocado por el Monzón Mexicano y la Onda Tropical 21 en México.

¿Por qué se llama Tormenta Negra?

Desde el domingo 10 de agosto y hasta hoy, jueves 14 de agosto el Meteorológico pidió a la población del Valle de México que extreme precauciones, debido a que el temporal lluvioso ha dejado daños en la infraestructura y en bienes inmateriales y materiales, es que se le recuerda a la población qué hacer ante esta emergencia:

Ante inundaciones, encharcamientos de consideración y riadas, llamar al 911 No cruzar crecidas de afluentes de agua No realizar actividades al aire libre, como partidos de futbol u otros deportes No colocarse debajo de anuncios, estructuras metálicas o árboles para evitar ser impactados por rayos Tomar en cuenta que pude haber retrasos en el transporte no sólo público (Metro, Metrobús), pero también en el aéreo, (AICM).

En este contexto, la Tormenta Negra iniciará, de manera generalizada, a las 16:00 horas de este jueves 14 de agosto en la Ciudad de México, pero será en cuatro zonas del Edomex en donde las lluvias serán más intensas:

Municipios del Valle de Toluca, como son: Almoloya de Juárez, Lerma, Metepec, San Mateo Ateneo, Toluca y Zinacantepec

Municipios conurbados del Oriente, como son: Chalco, Chimalhuacán e Ixtapaluca

Municipios conurbados del Poniente, como son: Melchor Ocampo, Teoloyucan y Tultepec

Municipios conurbados del Norte, como son: Acolman, Coaalco, Ecatepec y Jaltenco

#AlertaTláloc ?? | ¡Atención #CDMX y municipios conurbados del #EdoMéx! Este día, a partir de las 16:00 h sé preven condiciones favorables para #Tormentas fuertes a puntuales muy fuertes. ???



?? Inundaciones, encharcamientos y afectaciones viales son altamente probables. uD83CuDF0A pic.twitter.com/ytbV5L4WD8 — Prevención Mexicana (@PreMxOficial) August 14, 2025

Sigue la Tormenta Negra EN VIVO