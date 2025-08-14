Taller de crochet a 100 pesos en Escobedo: aprende a tejer y darle vida al estambre

Tener tu propio negocio es algo al alcance de las manos gracias al Taller de crochet que se llevará a cabo en Escobedo, Nuevo León. Esta habilidad puede ser usada para crear toda clase de figuras, las cuales pueden venderse.

La única limitante es la creatividad de las personas, así como la técnica que lleguen a desarrollar a lo largo de la práctica. Estos objetos se han convertido en una fuente de ingresos para personas de todo el país, quienes las ofrecen en páginas o en ferias especializadas.

Debido a su versatilidad, se puede usar este arte para crear incluso objetos personalizados que tienen un valor más alto, debido a la complejidad o al tamaño. Algunas figuras incluso representan a seres queridos o mascotas de la gente. A continuación las aplicaciones que puede tener esta técnica:

Ropa.

Accesorios.

Calzado.

Joyería.

Artículos decorativos.

Figuras de animales.

Personajes de series.

Esta técnica sirve para crear artículos creativos y bonitos. FOTO: Freepik

¿Dónde se impartirá el curso de crochet de Escobedo?

El cupo es limitado y la cuota de recuperación es de 50 pesos semanales. Debido a que esta capacitación se imparte en dos semanas, solamente se deben pagar 100 pesos en total. Las clases se impartirán en un horario de 15:00 a 18:00 horas, los siguientes días:

Lunes 18 de agosto.

Martes 19 de agosto.

Lunes 25 de agosto.

Martes 16 de agosto.

La capacitación se brindará en la Secretaría de la Mujer en la calle calle Circuito de la Luz número 202. Más información sobre este curso se puede obtener a través de los siguientes números:

818286 9432.

811306 4773.

Esta actividad es fácil de aprender. FOTO: Freepik.

¿Cómo inscribirse al curso de crochet de Escobedo, Nuevo León?

Además de hacer el pago una vez que se culmine la clase, es importante que las participantes lleven a cabo un registro que se realiza en línea, a través de una página especial, a la cual se puede entrar en ESTE ENLACE. Es necesario incluir los siguientes datos:

Nombre completo.

Sexo.

Fecha de nacimiento.

Estado de nacimiento.

Teléfono.

Colonia.

Estos datos están protegidos y no serán usados con ningún otro fin que no sea el asegurar la inscripción de las participantes en esta actividad.