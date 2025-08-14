Suspenden servicio en estaciones de la Línea 2 del Metro, ofrecen apoyo con unidades de RTP

Una falla al interior de un convoy del Metro que circulaba por la interestación Zócalo-Pino Suárez, provocó el desalojo del tren e importantes retrasos en las estaciones que componen la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo.

Hace unos instantes, la dependencia capitalina señaló que el servicio operará de forma provisional entre Cuatro Caminos y Colegio Militar. Desde esta última estación hasta Tasqueña se ofrecerá servicio gratuito de RTP.

“Se realiza revisión en zona de vías de la Línea 2, por lo que el servicio opera de manera provisional de Colegio Militar a Cuatro Caminos. No se ofrece servicio de Tasqueña a Colegio Militar. Servicio de RTP brinda apoyo para el traslado a los usuarios”, detalló el Metro.

Mediante redes sociales, usuarios del servicio público de transporte detallaron la presencia de humo al interior de los vagones, lo que rápidamente fue registrado por los servicios de emergencia.

Los pasajeros fueron desalojados del convoy afectado. Foto: X / Andrea Suárez

Por esta razón, los pasajeros fueron desalojados del tren para que los expertos de la dependencia del gobierno capitalino realicen los análisis necesarios en la unidad, que fue retirada de la circulación.

“Se realiza la revisión en zona de vías, por lo que la marcha de los trenes en la Línea 2 es lenta, sumado a la implementación de marcha de seguridad por presencia de lluvia. Te recordamos atender las indicaciones del personal del Sistema y permitir el libre cierre de puertas, así como descender antes de ingresar”, explicó.

Anuncian marcha de seguridad en distintas líneas

Las lluvias que se han registrado en distintas zonas de la Ciudad de México han provocado que el Metro instaure la marcha de seguridad, por lo que el servicio se ha ralentizado en las líneas 3, 4, 9, A y B.