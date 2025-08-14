Solicitan en la Cámara de Diputados presencia de extitular de CNI para que aclare tema de "La Barredora"

La diputada federal del Partido Acción Nacional (PAN), María Elena Pérez Jaén solicitó de manera formal a la Comisión de Seguridad Ciudadana la audiencia del general Audomaro Martínez Zapata, ex director general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), para que se presente y explique “muchas interrogantes”, de una posible inacción de su parte con el grupo criminal de “La Barredora”.

Dijo que la intención es que informe de los delitos atribuidos a este grupo criminal y a su líder Hernán Bermúdez, ocurridos en Tabasco durante su gestión, en donde hay diversas interrogantes que aclarar.

¿Qué hizo con los informes de inteligencia recibidos? Los informes estaban clasificados como secretos y llegaron a las más altas esferas de seguridad. ¿Hubo instrucciones superiores que lo impidieron? La omisión coincide con el periodo en que Adán Augusto López Hernández fue gobernador de Tabasco, y posteriormente secretario de Gobernación. ¿Por qué ocultó estos informes el general Audomaro Martínez? ¿Por qué no lo hizo del conocimiento de la Fiscalía General de la República?”, cuestionó

Se busca audiencia para aclarar las funciones del grupo criminal "La Barredora"

Precisó que, aunque ya no es funcionario, si hay fundamento legal para que la Cámara de Diputados, solicite la presencia de Audomaro Martínez a las Comisiones de Seguridad Ciudadana y Defensa Nacional para aclare muchas cosas en torno a La Barredora y su líder, el ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco.

Informó que, también solicitó a la Cámara de Diputados y a la de Senadores, instalar lo antes posible la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, para fortalecer la supervisión en esta materia, ya que en 11 meses esto no ha sido posible.

“No tenemos Comisión Bicamaral en esta legislatura, porque simplemente no les ha dado la gana ni al diputado Ricardo Monreal Ávila ni al senador Adán Augusto López instalarla, y entonces el crimen organizado sigue actuando e infiltrándose en las instituciones de seguridad”, indicó.

Recordó que presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente exhortando al López Hernández para que solicite licencia a su cargo para colaborar plenamente con las autoridades competentes en las investigaciones que se siguen, en torno al grupo delictivo de “La Barredora” y a quien las autoridades federales han identificado como su líder Hernán Bermúdez.