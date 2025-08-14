SMN alerta por fin de semana de bajas temperaturas en estos 6 estados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este fin de semana se pronostican bajas temperaturas en las zonas serranas de 7 estados del país, donde las temperaturas irán de los 0 a los 5 grados centígrados durante la madrugada.

Para la madrugada del viernes 15 de agosto, estas condiciones prevalecerán en las zonas altas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla, mientras que para el sábado 16 y el domingo 17 de agosto las bajas temperaturas se harán presentes, además de esas entidades, en las zonas serranas de Baja California.

De acuerdo con las previsiones meteorológicas del SMN, el monzón mexicano, en combinación con divergencia, mantendrá la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit y Baja California Sur.

Continuará el ambiente caluroso en el norte

Por su parte, canales de baja presión prevalecerán sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, e interaccionarán con una vaguada en altura que recorrerá el sureste, oriente, centro, sur y occidente del país, generando chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en dichas regiones; y con posible caída de granizo en el centro y occidente del territorio nacional.

Asimismo, se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte de la República Mexicana, el litoral del Pacífico, el litoral del Golfo de México y la Península de Yucatán.

Nueva onda tropical se aproximará a la Península de Yucatán

El SMN adelantó que el lunes, una nueva onda tropical se aproximará a la Península de Yucatán y entrará en interacción con un canal de baja presión en el sureste mexicano, ocasionando probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en ambas regiones.