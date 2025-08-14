Sismo en México: ¿dónde tembló hoy 14 de agosto? | EPICENTRO

La madrugada de este jueves 14 de agosto se reportaron dos movimientos telúricos en el país. De acuerdo con reportes del Servicio Sismológico Nacional (SSN), los temblores tuvieron su epicentro en los estados de Veracruz y Chiapas, pero ninguno de ellos provocó que se activara la alerta sísmica en la capital del país.

Según los reportes el sismo más fuerte de magnitud 4.2 con epicentro en Coatzacoalcos, Veracruz, sin embargo, la fuerza no fue suficiente para activar la alerta sísmica.

Por este temblor, tampoco se reportaron daños significativos en la entidad, o en sus alrededores. Los habitantes de la zona tampoco percibieron el sismo, el cual ocurrió en punto de las 5:28 horas de este 14 de agosto.

De igual manera, se reportó otro sismo, de menor magnitud en Chiapas. El reporte del SSN indica que el movimiento telúrico ocurrió a las 2:08 de la madrugada, tuvo una intensidad de 4.1 y su epicentro fue en Ciudad Hidalgo, Chiapas. Este temblor tampoco activo alertas y fue imperceptible para los habitantes de la zona.

¿Dónde tembló hoy en México?

SISMO Magnitud 4.2 Loc 12 km al OESTE de COATZACOALCOS, VER 14/08/25 05:28:48 Lat 18.14 Lon -94.54 Pf 42 km pic.twitter.com/WRhBgFBBh7 — Sismológico Nacional (@SSNMexico) August 14, 2025

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, estos son los temblores ocurridos esta madrugada:

05:28 horas a 12 km al oeste de Coatzacoalcos, Veracruz, con coordenadas 18.148°, 94.549° y una profundidad de 42 km. Magnitud 4.2.

02:08 horas a 69 km al sur de Ciudad Hidalgo, Chiapas, con coordenadas 14.057, -92.172° y una profundidad de 83.9 km. Magnitud 4.1.

¿Qué son los sismos?

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, un sismo es el rompimiento de las rocas en el interior de la Tierra, esta ruptura violenta provoca una liberación repentina de energía acumulada, que se propaga en forma de ondas sísmicas en todas las direcciones

¿Qué hacer en caso de sismo?

Los sismos pueden ser notificados por teléfono | Cuartoscuro.

Las recomendaciones de Protección Civil ante un sismo son:

Mantener la calma y buscar las zonas de seguridad en el lugar donde te encuentres Alejarse de ventanas, espejos y otros objetos de cristal que pudieran romperse Alejarse de muebles pesados, como libreros, vitrinas o gabinetes, que podrían caer o dejar caer su contenido Evitar candelabros y otros colgantes que pudieran caer. En la calle, aléjese de cables o ramas, balcones o edificios con cristales que podrían caer Buscar los muros de carga y columnas para pararse junto a ellos Si se está en un edificio y no puede evacuar, busque la zona de seguridad y no use las escaleras mientras tiembla, sino hasta que termine el movimiento. Tampoco se deben usar los elevadores Si hay una brigada de protección civil, siga sus indicaciones Si se encuentra en su vehículo, busque estacionarse lejos de postes, cables y puentes Si se encuentra en el Metro, mantenga la calma y siga las indicaciones del personal

¿Cuándo se activa la alerta sísmica?

La alerta sísmica no se activa siempre | Cuartoscuro.

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) se encarga de activar la alerta sísmica, eso se determina analizando la distancia y la magnitud del sismo. Si el epicentro se encuentra a más de 350 km, la magnitud debe ser de 6; si se encuentra entre 350 y 250 km, debe ser 5, y finalmente, si son menos de 250 km, la fuerza debe ser superior a 5.

¿Por qué los sismos de este 14 de agosto no activaron la alerta sísmica?

Debido a que los temblores registrados durante la madrugada del 14 de agosto no superaron la magnitud de 5, no fue necesario que se activaran las alertas sísmicas. Cabe mencionar que ninguno de los temblores ocasionó daños materiales, o perdida de vidas humanas, de acuerdo con los reportes de Protección Civil.

Las autoridades han exhortado a la población a mantenerse al pendiente del SSN, donde se comparten actualizaciones de los movimientos telúricos que constantemente se reportan en toda la República Mexicana.