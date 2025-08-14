Sectur lanza estrategia "Turismo Comunitario" para impulsar destinos locales

La Secretaría de Turismo lanzó la estrategia de “Turismo Comunitario”, que contará con una guía para promocionar destinos locales. En la conferencia de prensa matutina, Sebastián Ramírez Mendoza, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), explicó que así se atiende a comunidades indígenas y campesinas las que deciden el turismo que reciben.

“La presidenta Sheinbaum desde el inicio la administración nos dijo queremos que está sea la prioridad y nos empezamos a reunir con las comunidades, con cooperativas, grupos de comunidades campesinas, indígenas, ejidales que prestan este tipo de servicios y una de las demandas que nos hicieron fue queremos un certificado”, dijo.

Recalcó que es el primer certificado en el mundo para identificar a las experiencias de turismo comunitario que forma parte del Sistema Nacional de Calidad Turística y es el primero que emite la secretaría de turismo desde el 2017 y de la 4T. Explicó que así se garantiza una “experiencia verdaderamente comunitaria y que además está trabajando en mejorar la calidad de sus servicios”. Dijo que también se cuenta con la guía Nacional de turismo, Comunitario.

“Hemos lanzado una convocatoria para hacer una guía, para identificar. Esto lo estamos trabajando en conjunto con la UNESCO y estamos identificando a las experiencias de turismo comunitario, que las que ya existen en el país ¿Para qué? para ayudarles a difundirlas, a promocionarlas”, señaló.

Comentó que a la fecha se han recibido mil 358 experiencias de 9 entidades y se analizarán las más consolidadas para integrarlas a la Guía Nacional de Turismo Comunitario.



EDG