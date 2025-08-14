¿Se esperan lluvias en Baja California para el viernes 15 de agosto? Pronóstico del clima

Influenciado por el monzón mexicano, canales de baja presión y una zona de baja presión en el Golfo de México con potencial ciclónico, se esperan condiciones adversas que podrían generar inundaciones y deslaves en México este viernes 15 de agosto. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el día estará marcado por lluvias intensas y temperaturas elevadas en gran parte del territorio mexicano..

En el noroeste, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa registrarán lluvias muy fuertes con posibilidad de intensas en zonas específicas. Estas precipitaciones se extenderán al occidente, centro y sureste, afectando estados como Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo con similares volúmenes.

Chubascos fuertes impactarán Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Colima, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Intervalos de chubascos se prevén en Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tabasco, mientras que Baja California sólo tendrá lluvias aisladas.

En cuanto a temperaturas, máximas de 40-45 °C azotarán Baja California, Sonora y el noreste de Chihuahua; 35-40 °C en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Mínimas de 0-5 °C en sierras de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Vientos fuertes de 30-40 km/h con rachas de 50-70 km/h soplarán en el Golfo de California, Baja California y Sonora, con posibles tolvaneras. Oleaje de 2-3 metros en costas de Tamaulipas y 1-2 metros en Jalisco a Chiapas.

¿Cuál será el clima en Baja California este viernes 15 de agosto?

Ante las altas temperaturas, recuerda que, ademu00e1s de Mexicali, en Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito tienes casas de... Posted by Gobierno de Baja California on Thursday, August 14, 2025

El estado de Baja California se prepara para un viernes dominado por temperaturas abrasadoras y vientos intensos. La región norte de la península experimentará condiciones mayormente secas, con solo lluvias aisladas, pero con un ambiente caluroso que podría afectar la salud y las actividades al aire libre, según el pronóstico del SMN.

Durante la mañana, el cielo presentará nubes dispersas, con bancos de niebla en la costa occidental, creando un ambiente templado a cálido. Sin embargo, las temperaturas mínimas en zonas montañosas descenderán a 0-5 °C, generando condiciones frías en sierras como las de Baja California.

Por la tarde, el termómetro escalará drásticamente: se esperan máximas de 40-45 °C en el noreste del estado, incluyendo áreas cercanas a Mexicali y San Felipe, donde el calor será extremo. En el resto de la región, las temperaturas oscilarán entre 30-35 °C, con un ambiente cálido a caluroso que persistirá hasta la noche.

En cuanto a precipitaciones, Baja California sólo registrará lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm, sin chubascos significativos, a diferencia de su vecino sur. Esto se debe a la influencia limitada del monzón mexicano y la inestabilidad atmosférica en el noroeste. No obstante, el cielo se tornará medio nublado a nublado por la tarde, lo que podría ofrecer algo de alivio del sol directo.

Los vientos serán un factor clave: de 30-40 km/h con rachas de 50-70 km/h en Baja California y el Golfo de California, potencialmente generando tolvaneras que reduzcan la visibilidad en carreteras como la Tijuana-Ensenada o la Mexicali-San Luis Río Colorado.

El SMN atribuye estas condiciones a la interacción de un canal de baja presión con humedad del Pacífico, aunque el impacto principal de lluvias se concentra en estados adyacentes como Sonora.

En comparación con el resto del país, Baja California evade las lluvias intensas, pero el calor extremo representa un desafío para la población, especialmente en valles y desiertos.

Precauciones ante el calor extremo en Baja California

Las autoridades estatales piden atención a las altas temperaturas. Foto: Gobierno de Baja California

Ante el pronóstico de calor extremo, vientos fuertes y lluvias aisladas en Baja California este viernes 15 de agosto de 2025, estas son algunas medidas que puede adoptar:

Hidrátese constantemente y evite actividades al aire libre entre las 11:00 y 16:00 horas, cuando las temperaturas alcancen 40-45 °C en el noreste, como Mexicali.

Use ropa ligera, protector solar y sombreros; preste atención especial a niños, ancianos y personas con enfermedades crónicas, quienes son más vulnerables a golpes de calor.

Por los vientos de 30-40 km/h con rachas hasta 70 km/h, asegure objetos sueltos en exteriores, como muebles de jardín o anuncios, para prevenir caídas.

Aunque las lluvias son mínimas (0.1-5 mm), manténgase atento a posibles cambios en el pronóstico.

Monitoree bancos de niebla matutinos en costas, que podrían afectar el tráfico en rutas como la Escénica Tijuana-Ensenada.

Siga actualizaciones del SMN. Estas precauciones minimizan riesgos en un día de condiciones variables.