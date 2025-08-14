Desde el pasado 7 de agosto y hasta hoy miércoles 13 de agosto, comenzó el trámite para la segunda fase SAID 2025 Edomex, con el objetivo de que los padres de familia puedan inscribir a sus hijos o hijas en alguna de las escuelas secundarias públicas del Estado de México. A partir de este 14 de agosto y hasta el 20 del mismo mes, se abrirá la etapa para aspirantes que cuentan con folio del SAID, pero que necesitan cambiar de plantel escolar.

Sin embargo, si formas parte del grupo de padres y madres de familia, así como tutores, que no hicieron el proceso de preinscripción desde un inicio y quieren inscribir a sus hijos o hijas en nivel secundaria en el Estado de México, hay una oportunidad para que puedas hacerlo en las fechas dispuestas por las autoridades escolares mexiquenses.

En El Heraldo de México te contamos cuándo puedes inscribir a tu hijo o hija en caso de que no hayas realizado la correspondiente preinscripción, así como de los documentos que deberás tener a la mano para realizar el trámite sin ningún problema. Toma en cuenta que la asignación de escuela también dependerá de los lugares disponibles en el plantel en el que elijas realizar esta inscripción.

En el Estado de México comenzaron los trámites para cambios de secundaria | Cuartoscuro

SAID 2025: ¿Cuándo puedo inscribir a mi hijo en secundaria si no tiene folio de preinscripción en Edomex? | FECHAS

Las fechas en las que puedes realizar este trámite van del 21 al 27 de agosto del 2025, esto si eres de los padres y madres de familia, así como tutores, que no realizó la preinscripción a secundaria pública en el Estado de México, dentro del SAID 2025. Esto también aplica si el menor es nuevo residente en el Estado de México y requiere inscribirse en una secundaria pública.

Para que puedas realizar este proceso, deberás entrar al portal del Gobierno del Estado de México en las fechas establecidas. Posteriormente te saldrá una ventana emergente que dirá Tercera Fase del SAID, en donde darás clic y entonces seguirás el proceso correspondiente.

Recuerda que si lo haces previo a las fechas del 21 al 27 de agosto, no encontrarás la opción de Tercera Fase, sino la de Segunda Fase, la cual está dirigida a quienes quieren hacer un cambio de plantel, esto a partir del 14 de agosto y hasta el 20 del mismo mes.

La preinscripción se realizó hace unas semanas, pero aún puedes inscribir a tu pequeño | Cuartoscuro

¿Cuáles documentos debo tener a la mano?

En el caso de los documentos que debes tener a la mano para realizar este trámite están los siguientes:

Clave Única de Registro de Población (CURP) del estudiante o de la estudiante.

Clave del Centro de Trabajo (CCT) y nombre de la escuela pública de tu elección.

Datos de la madre, padre o tutor; desde nombre completo hasta correo electrónico y CURP.

Para consultar la Clave del Centro de Trabajo (CCT), en caso de que no la tengas, deberás ingresar a https://seduc.edomex.gob.mx/sis/catalogoct/ y ahí podrás consultarlo.

¿Y si lo que quiero es cambiarlo de escuela?

En caso de que quieras cambiar de secundaria, si tu hijo o hija estudia en grado intermedio en escuela pública o particular, incorporada a la Secretaría de Educación del Estado de México, puedes hacerlo a través de este link https://preinscripcionessipce.edomex.gob.mx/preinscripciones/modificacion-escuela-alumno-edo-mex/CAMALUMEXIS y ahí podrás incorporar el CURP del alumno para que comiences el proceso de cambio de escuela.

Es importante aclarar que a partir del 14 de agosto y hasta el 20 de agosto comienza la Segunda Fase del SAID 2025, la cual consta de aquellos que realizaron el trámite de preinscripción en el periodo ordinario del SAID, es decir, que cuenta con trámite de este sistema con su folio y requiere un traslado de escuela.