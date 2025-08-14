Rescatan soldados y policías estatales y municipales a perrito abandonado en casa de Caborca

Tras recibir una denuncia por presunto maltrato animal, autoridades estatales, locales y elementos del Ejército mexicano realizaron un cateo al interior de un domicilio abandonado en la ciudad de Caborca, Sonora.

El objetivo no podía ser más noble: las autoridades ingresaron al domicilio para rescatar a un perrito, posible víctima de maltrato, el cual luchaba por su vida tras haber sido abandonado por sus dueños.

“La acción se realizó el pasado 11 de agosto en un inmueble ubicado en la esquina de la calle Retorno Baleares y Paseo Palma Mallorca, como parte de una investigación por el delito de maltrato o crueldad animal, en la modalidad de abandono deliberado en lugares que representen un riesgo para la supervivencia. “En el lugar, se localizó un perro macho de raza French Poodle, color blanco, el cual fue asegurado y puesto bajo resguardo del área de Control Animal Municipal para su valoración y atención veterinaria; además, se aseguraron documentos relacionados con la investigación y el inmueble quedó bajo resguardo ministerial”, detalló la Fiscalía General del Estado de Sonora.

Reciben apoyo federal

La movilización de los cuerpos de seguridad causó gran expectación entre los habitantes de la zona, quienes observaron el gran número de autoridades acercarse al domicilio abandonado.