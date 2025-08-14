Reportan robo de joyería en plaza de Lindavista

Una banda formada por cuatro sujetos habría perpetrado un asalto a una joyería ubicada al interior de la plaza Parque Lindavista, ubicada en la calle Colector 13, en la colonia Magdalena de las Salinas de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Los hechos ocurrieron durante la tarde de este 14 de agosto, cuando por lo menos dos sujetos armados entraron al establecimiento Cristal Joyas y amagaron a las empleadas para perpetrar el robo.

Según lo reportado por testigos presenciales, los presuntos criminales rompieron algunas vitrinas para apoderarse de joyas y relojes, por una cuantía que aún no ha sido especificada.

Tras perpetrar su hecho criminal, los presuntos asaltantes abordaron una motocicleta y un vehículo compacto, los cuales emplearon para escapar rápidamente del lugar con rumbo desconocido.

No hay detenidos

Instantes después, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se presentaron en la plaza, donde montaron un operativo de resguardo para obtener las primeras pistas sobre el crimen.

La huida de los presuntos criminales fue seguida por monitoristas del C5 capitalino, por lo que se espera que pronto sus responsables sean capturados y presentados ante las autoridades correspondientes.