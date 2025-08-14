Reconoce San Pedro a Ministra Ríos Farjat por su trayectoria y valores

El municipio de San Pedro Garza García entregó un reconocimiento a la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ana Margarita Ríos Farjat, por representar con su trayectoria y desempeño los valores de honradez, valentía e imparcialidad que distinguen a los nuevoleoneses. La distinción fue entregada por el alcalde Mauricio Fernández en una ceremonia realizada en el Museo La Milarca, a la que asistieron integrantes del Cabildo sampetrino, funcionarios municipales, miembros del Poder Judicial de Nuevo León y representantes del Capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana de Abogados.

“El Ayuntamiento de San Pedro Garza García otorga el presente reconocimiento a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat por su gran desempeño como integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación enarbolando con su actuar los valores de honradez, valentía e imparcialidad que caracterizan a los nuevoleoneses”, dijo el Alcalde.

La ceremonia cintó con la presencia de varios funcionarios. Foto: Especial

Ríos Farjat agradeció en su mensaje el reconocimiento, a unos días de concluir su ejercicio en la Corte.

“Agradezco sinceramente al Cabildo, al Alcalde Mauricio Fernández y a todas las personas que han hecho posible este reconocimiento en este evento. Es un honor que me acompañarán siempre, y que me inspira a continuar abocada a los valores que me definieron como Ministra, la lealtad a la constitución, la búsqueda de un estado de la justicia y el anhelo de un país más democrático y con instituciones fuertes”.

Como parte del evento, la Ministra dictó una conferencia magistral en la que compartió los avances del estado de derecho en un federalismo integral.

¿Quién es Ana Ríos Farjat?

Ana Margarita Ríos Farjat es una destacada jurista mexicana y ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la máxima autoridad judicial del país. Nacida el 15 de agosto de 1974 en Monterrey, Nuevo León, es abogada egresada de la Universidad de Monterrey, con maestría y doctorado en Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma de Nuevo León.

La homenajeada cuanta con una larga trayectoria profesional. Foto: Especial

Su carrera ha estado marcada por un perfil técnico, con experiencia tanto en el ámbito académico como en el servicio público. Fue titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) entre 2018 y 2019, durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, cargo que dejó para ser propuesta como ministra de la SCJN.

¿Por qué es importante en la Corte?

Ríos Farjat fue nombrada ministra en diciembre de 2019, tras la renuncia de Eduardo Medina Mora, desde entonces, ha tenido un papel activo en temas relevantes como:

Derechos humanos y perspectiva de género

Justicia fiscal y administración pública

Autonomía judicial

Despenalización del aborto

Libertad de expresión y protección de datos

Su formación fiscal y técnica aporta una visión especializada en temas tributarios, pero también ha sido una voz destacada en temas sociales y constitucionales, es vista como una figura equilibrada, con independencia de criterio, y su participación en el pleno de la Corte ha sido clave en votaciones divididas. Cabe destacar que Ana Margarita Ríos Farjat es una figura relevante por su experiencia, capacidad jurídica y por representar una visión moderna y progresista dentro del máximo tribunal del país.