Rechaza gobernador de Hidalgo alerta de Estados Unidos

Luego de que el gobierno de Estados Unidos emitió una alerta a sus ciudadanos para viajar a Hidalgo, el gobernador del estado, Julio Menchaca, rechazó que existan condiciones de violencia en la entidad.

El mandatario estatal negó que existan grupos criminales asociados a los cárteles de las drogas y por ello enfatizó que al ubicarse en el centro del país con una mayor proximidad a la zona metropolitana del Valle de México, Hidalgo es un estado atractivo para la inversión.

De acuerdo con el jefe del Ejecutivo, Hidalgo se encuentra entre los ocho estados más seguros del país, por lo que enfatizó que existen condiciones de gobernabilidad en el territorio estatal para que reciban a visitantes internacionales y por ello minimizó la reciente alerta del gobierno estadounidense.

Agregó que se han reforzado los operativos de la Guardia Nacional y el Ejército mexicano para reforzar las condiciones de paz en la entidad, principalmente en los municipios del sur, donde los grupos locales pretenden controlar la red de distribución y comercialización de hidrocarburo robado.

Según Menchaca sólo operan grupos criminales locales que no están relacionados con los cárteles de las drogas y enfatizó que existe colaboración permanente con elementos del Ejército mexicano, lo que ha provocado una reducción en el número de tomas clandestinas.