Recaudan 180 mil mdp en aduanas en lo que va del 2025, señala Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que con la nueva Ley de Aduanas, que se presentará en el periodo ordinario de sesiones del Congreso, se pondrá orden y se combatirá la corrupción.

“Se va a poner a poner orden, más orden todavía te el que ya puso el presidente López Obrador del que hemos puesto hasta ahora para que las aduanas funcionen mejor, sean más eficientes y al mismo tiempo haya menos corrupción”, expresó.

En la conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana destacó que "ha aumentado mucho la recaudación en las aduanas, 180 mil millones de pesos este año, en lo que va del año del año".

“Vamos a cambiar algunos temas que tienen dos objetivos, uno que haya corresponsabilidad de todos los que participan en las aduanas, en que las aduanas funcionen bien y que no haya corrupción. Desde el servidor público que está a cargo de una aduana hasta los agentes aduanales que son quienes certifican, como un notario, certifican lo que viene importado por ejemplo y antes pues no eran corresponsables, ahora van a ser todavía más corresponsables de que en efecto lo que se dice que viene, viene y que se paguen los impuestos correspondientes”, explicó.

Afirmó que con la nueva Ley de Aduanas se combatirá la corrupción. Foto: Cuartoscuro

Destaca Sheinbaum Ley de Aduanas

La presidenta Sheinbaum Pardo indicó que también se ha “abusado mucho” de una figura que existe en México derivada del tratado comercial con Estados Unidos que son las empresas Immex, que son las que se dedican a la exportación esencialmente”.

Dijo que esas empresas no pagan IVA para poder facilitar la exportación, pero se tiene que garantizar que en efecto especial los productos tengan “algún valor agregado que se le pone en México y todo va a exportación, tienen permisos temporales de importación, bueno se ha avisado mucho de estos permisos temporales”.

