¿Quién es Marisela Castaños, la activista que rescata animales maltratados en Sinaloa?

“El mejor legado es un mundo donde los animales no necesiten ser rescatados”, afirma Marisela Castaños, rescatista y activista quien en días recientes logró salvar la vida de un perro que se encontraba al borde de la muerte por ahorcamiento y golpe de calor.

La denuncia llegó como muchas otras: un lomito atado a una ventana, sin sombra, sin agua y con la cuerda incrustada en el cuello. Según relató la activista, el animal estaba de pie, exhausto, bajo un sol abrasador, con el riesgo inminente de desplomarse.

Marisela lamentó que, pese a que el perro se encontraba en una zona habitada, nadie se acercó para aflojar su correa, hidratarlo o retirarlo del sol.

La activista encabeza Balto y Togo, una de las iniciativas animalistas más activas en la región, que actualmente gestiona un refugio en Culiacán donde se brinda atención integral a más de 260 perros y gatos rescatados del abandono y maltrato.

Noticias Relacionadas Perrito que era cruelmente maltratado es rescatado en Culiacán por Fundación Balto y Togo

Entre las historias más emblemáticas están Angelo, un husky que perdió una pata y recuperó la alegría; Polka, una perrita mayor que enfrenta artritis y problemas de visión; y Manchas, que pasó de la agresividad a la sociabilidad gracias al cuidado y la paciencia del equipo.

La activista encabeza Balto y Togo. Foto: Manuel Aceves

Su madre, su ejemplo a seguir en el rescate de animales

Su compromiso nació del ejemplo de su madre, quien desde casa rescataba animales y les ayudaba a encontrar un hogar. Lo que comenzó como un voluntariado con amigas se transformó en un proyecto que hoy atiende casos no solo en Culiacán, sino también en Mazatlán, Los Mochis, Navolato y Guasave.

Marisela ha denunciado que la crisis de violencia en Sinaloa ha incrementado los casos de animales atropellados o maltratados, y lamenta que, pese a la existencia de la Ley de Protección a los Animales de 2021, en muchos casos “queda en letra muerta” por la falta de aplicación efectiva.

La activista y su equipo animan a la comunidad a adoptar con responsabilidad, participar como voluntarios para cuidar el refugio, realizar donaciones en especie o dinero para sostener alimentos, atención médica, infraestructura y servicios básicos del albergue, así como promover campañas de esterilización masiva como medida preventiva y denunciar cualquier caso de maltrato animal.

En medio de un panorama donde el abandono y la crueldad contra los animales siguen siendo una constante, Marisela Castaños se ha convertido en una figura clave en la defensa de los animales en Sinaloa. A través de Balto y Togo ha creado un espacio de esperanza que no solo salva vidas peludas, sino que también inspira a la comunidad a involucrarse y actuar.