¿Quién es "El Cuini", uno de los narcotraficantes trasladado a EU y cuñado de "El Mencho?

Abigail González, alias "El Cuini", fue uno de los 26 narcotraficantes y generadores de violencia trasladados hacia un penal federal de Estados Unidos, luego de que la administración de Donald Trump clasificara a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, la medida responde a la necesidad de proteger la seguridad nacional y garantizar reciprocidad con el Gobierno de Estados Unidos. Así mismo, se trata del segundo envío masivo de criminales de alto calibre a penales norteamericanos. Durante la ocasión anterior, se enviaron 29 criminales, entre ellos Caro Quintero, en respuesta a una solicitud del Departamento de Justicia.

¿Quién es el Cuini?

Ahora, entre el envío de criminales destacó el nombre de "El Cunini", identificado como colaborador cercano de Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", fundador del CJNG. También lideró a "Los Cuinis", operación financiera que traficaba cocaína a Estados Unidos y Europa para financiar distintos operaciones delictivas del CJNG.

Abigael fue inicialmente aprehendido por un operativo de la Secretaría de Marina el 28 de febrero de 2015, mientras se encontraba en un restaurante de Puerto Vallarta, junto a los ciudadanos de origen colombiano, Oscar Betancourt Bermúdez y Laura Sánchez Ruiz.

"El Cuini" es ligado a los operativos criminales de "El Mencho"

FOTO: Especial

El 6 de mayo, "El Cuini" fue ingresado al penal "El Altiplano", ante una orden de detención provisional con futura extradición, periodo en el cual el Departamento de Estado de EU congeló los bienes de las organizaciones criminales ligadas a Abigael y su colaborador cercano, "El Mencho".

Rosa Icela Rodríguez, quien era secretaria de Gobierno de la CDMX, afirmó en 2019 que Abigael era monitoreado las 24 horas del día durante su estancia en el Reclusorio Norte, lo anterior ante las acusaciones de supuestos lujos que disfrutaba al interior de su celda, durante 2019.

edg