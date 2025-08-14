¿Qué pasará con “La Mufasa” tras la muerte de Martín, la segunda víctima del choque que provocó?

Tras el fallecimiento de Martín Paz el saldo del accidente provocado por “La Mufasa” en Los Arcos de Querétaro el pasado jueves 17 de julio se elevó a dos víctimas mortales y una más lesionada, por lo que cientos de personas que le han dado seguimiento a este caso se han cuestionado qué pasará con la situación jurídica de Paola Alejandra “N”, la mujer que provocó este fatal percance vial por conducir en estado de ebriedad y a exceso de velocidad, por ello, en esta nota te diremos qué es lo que se sabe al respecto.

El fatal accidente provocado por “La Mufasa” ocurrió la mañana del pasado jueves 17 de julio en la Calzada de Los Arcos de Querétaro, la Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que Paola Alejandra “N” manejaba bajo los efectos del alcohol y mariguana cuando provocó el aparatoso choque, además, en los videos captados por cámaras de seguridad se puede apreciar que circulaba a exceso de velocidad y que se pasó dos semáforos en rojo antes de embestir la unidad donde viajaba Mitzi y Martín, quienes se dirigían a su trabajo, cabe mencionar que, las autoridades señalaron que hubo una tercera unidad involucrada, cuya conductora resultó lesionada, pero no se dio a conocer su identidad ni su situación médica.

La Mufasa salió ilesa del fatal choque que provocó por conducir ebria y a exceso de velocidad. Foto: Especial / TikTok: pao_alitorivera111

Tras el fatal choque, Mitzi y Martín quedaron prensados entre fierros de su unidad, la camioneta de “La Mufasa” y la estructura del emblemático Acueducto de Querétaro y se informó que tras ser liberados fueron trasladados a hospitales cercanos, sin embargo, la joven de 26 años no resistió y perdió la vida antes de recibir atención médica especializada, mientras que su novio permaneció en terapia intensiva durante casi un mes, sin embargo, el pasado domingo 10 de agosto se confirmó su fallecimiento.

#Querétaro ||?? uD83DuDCF9 Revelan videos de cómo la automovilista que provocó el accidente en Los Arcos manejaba a exceso de velocidad y de forma imprudente se habría pasado varios altos en la avenida. pic.twitter.com/hQtgMk6Rgn — Expreso Querétaro (@expresoqro) July 17, 2025

¿Qué pasará con la situación jurídica de “La Mufasa” tras el fallecimiento de Martín?

Actualmente Paola Alejandra “N” ya se encuentra en prisión preventiva y vinculada a proceso señalada de haber cometido el delito de homicidio culposo y lesiones, sin embargo, tras la muerte de Martín se tiene previsto que el caso se reconfigure a doble homicidio culposo y que se mantenga el delito de lesiones pues como se dijo antes, hubo una tercera persona afectada por el choque provocado por “La Mufasa”, no obstante, se espera que sea en las próximas horas cuando la Fiscalía General de Querétaro difunda información precisa sobre la situación jurídica de la influencer.

Paola Alejandra "N"ya se encuentra en prisión preventiva. Foto: X: fiscaliaqro

Por otra parte, es importante mencionar que, el impacto que este trágico accidente provocado por "La Mufasa" provocó en la sociedad queretana derivó en la creación de una iniciativa de ley ante el Congreso Local para modificar el Código Penal y tipificar el Homicidio Vial, el cual, contempla sanciones como la revocación definitiva de la licencia de conducir y penas en prisión de entre 5 a 10 años a quienes cometan el referido ilícito, no obstante, esta reforma todavía se encuentra en una etapa temprana.