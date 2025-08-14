¿Qué es "Toque Divino", clínica donde perdió la vida Jaqueline por negligencia médica?

Durante el pasado martes se difundió el trágico caso de una joven que fue sometida a una cirugía estética, procedimiento en el cual perdió la vida por la presunta negligencia médica cometida por el equipo de la clínica llamada "Toque Divino". La víctima, identificada como Jaqueline, era una mujer de 25 años de edad que habría vendido su automóvil para costear una lipoescultura, sin embargo, no esperaba que su cirugía tendría complicaciones que terminarían en su muerte.

A través de las redes sociales, el negocio "Toque Divino" se hace llamar clínica y financiera, donde supuestamente ofrecen un esquema de tandas a sus clientes para poder costera las cirugías, lo que ha levantado sospechas sobre su legalidad. La clínica está situada en el Edificio Médico de Especialistas, en la colonia Obispado, del municipio de Monterrey, Nuevo León.

Por su lado, el fiscal general de Nuevo León, Javier Flores, compartió en medios de comunicación que la Fiscalía General del Estado busca catear el sitio para recabar evidencia y deslindar responsabilidades en relación a la muerte de Jaqueline, originaria de Saltillo, de Coahuila.



¿Qué ofrecen en la clínica "Toque Divino"?

De acuerdo con su página de Facebook, "Toque Divino", fundado el 20 de noviembre de 2020, ofrece servicios de cirugías, aumento de busto, lipoescultura, entre otros procedimientos médicos enfocado en la belleza femenina, a través de "facilidades de pagos". Dentro de su página, ofrecen servicios de tandas para financiar las cirugías, pese a que este tipo de prácticas no son consideradas ilegales.

Antes de su muerte, la clínica compartió en su Facebook una fotografía de Jaqueline cargando productos de su compra, horas antes de ingresar a su cirugía estética que le costaría la vida por una supuesta hemorragia. Las primeras versiones aseguran que la joven fue trasladada al Hospital Universitario de Monterrey, donde fue ingresada y se confirmó que ya no contaba con signos vitales.

Ofrecían esquemas de pagos a través de tandas

Autoridades buscan investigar inmueble

Javier Flores aseguró durante el pasado miércoles que la clínica, situada en avenida Hidalgo 2352, ha sido asegurada por la Fiscalía estatal y se encuentran en las diligencias para integrar la evidencia a la carpeta de información, con el fin de comprobar si se cometió la negligencia médica que habría causado la muerte de la joven salitllense. En este sentido, aseguró que la Fiscalía prevé realizar un cateo durante los próximos días para el esclarecimiento de los hechos.

