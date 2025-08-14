Policías salvan la vida de una menor, intoxicada por incendio causado por un cargador en Iztapalapa | VIDEO

Un cargador de un teléfono celular provocó momentos de pánico para una familia en la alcaldía Iztapalapa, cuando un cortocircuito provocó un incendio en su domicilio, dejando a una adolescente de 14 años intoxicada por inhalación de humo. Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México respondieron con heroísmo, rescatando a la menor y proporcionándole primeros auxilios vitales antes de trasladarla a un hospital.

Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en las calles Buenavista y Fortaleza, en la colonia Buenavista, durante la madrugada del miércoles 13 de agosto. Según el reporte oficial de la SSC, una mujer de 35 años, madre de la víctima, alertó a los oficiales que, al enchufar el cargador en una habitación del segundo piso, se generó un cortocircuito que rápidamente derivó en llamas.

La columna de humo alertó a los vecinos, quienes llamaron a emergencias a través de la frecuencia de radio. Al llegar, los policías observaron el peligro inminente y actuaron de inmediato.

La madre informó que su hija aún estaba dentro del cuarto afectado. Los uniformados ingresaron al inmueble y encontraron a la joven inconsciente sobre una cama. Uno de los oficiales la tomó en brazos y la bajó por las escaleras, mientras sus compañeros solicitaban apoyo médico.

Así fue el dramático rescate de la menor intoxicada

Acudimos a reporte de incendio, en calle Buenavista, colonia San José Buenavista, en @Alc_Iztapalapa, al interior de una recamara se quemó un colchón un mueble de madera y objetos varios en regular cantidad; procedimos a extinguir el fuego.

Servicio concluido.@JefeVulcanoCova pic.twitter.com/mxxCzUsUrj — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) August 13, 2025

El dramático rescate quedó capturado en un video compartido en redes sociales por el usuario @ELPOLICIA8 en X. Las imágenes muestran el momento en que los oficiales bajan a la menor por las escaleras, visiblemente inerte y vestida con shorts rojos.

En la sala, le practicaron técnicas de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) para estabilizarla, mientras la madre grita desesperada: “¡Una ambulancia, una pu… ambulancia!”. Posteriormente, la envolvieron en sábanas para protegerla y la colocaron en la batea de una patrulla, transportándola de urgencia a un nosocomio cercano.

El video siguió la escena hasta el hospital, donde personal médico la atendió tras recibirla en una camilla azul. Allí, los médicos diagnosticaron bloqueo de vías aéreas debido a la intoxicación por humo, y le brindaron atención especializada para su recuperación. Mientras tanto, el Heroico Cuerpo de Bomberos arribó al sitio para sofocar las llamas, realizar enfriamiento y asegurar que no hubiera riesgos adicionales para los habitantes.