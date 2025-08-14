Policías salvan la vida de una menor, intoxicada por incendio causado por un cargador en Iztapalapa | VIDEO

Un cargador de un teléfono celular provocó momentos de pánico para una familia en la alcaldía Iztapalapa, cuando un cortocircuito provocó un incendio en su domicilio, dejando a una adolescente de 14 años intoxicada por inhalación de humo. Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México respondieron con heroísmo, rescatando a la menor y proporcionándole primeros auxilios vitales antes de trasladarla a un hospital.
Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en las calles Buenavista y Fortaleza, en la colonia Buenavista, durante la madrugada del miércoles 13 de agosto. Según el reporte oficial de la SSC, una mujer de 35 años, madre de la víctima, alertó a los oficiales que, al enchufar el cargador en una habitación del segundo piso, se generó un cortocircuito que rápidamente derivó en llamas.
La columna de humo alertó a los vecinos, quienes llamaron a emergencias a través de la frecuencia de radio. Al llegar, los policías observaron el peligro inminente y actuaron de inmediato.
La madre informó que su hija aún estaba dentro del cuarto afectado. Los uniformados ingresaron al inmueble y encontraron a la joven inconsciente sobre una cama. Uno de los oficiales la tomó en brazos y la bajó por las escaleras, mientras sus compañeros solicitaban apoyo médico.
Así fue el dramático rescate de la menor intoxicada
El dramático rescate quedó capturado en un video compartido en redes sociales por el usuario @ELPOLICIA8 en X. Las imágenes muestran el momento en que los oficiales bajan a la menor por las escaleras, visiblemente inerte y vestida con shorts rojos.
En la sala, le practicaron técnicas de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) para estabilizarla, mientras la madre grita desesperada: “¡Una ambulancia, una pu… ambulancia!”. Posteriormente, la envolvieron en sábanas para protegerla y la colocaron en la batea de una patrulla, transportándola de urgencia a un nosocomio cercano.
El video siguió la escena hasta el hospital, donde personal médico la atendió tras recibirla en una camilla azul. Allí, los médicos diagnosticaron bloqueo de vías aéreas debido a la intoxicación por humo, y le brindaron atención especializada para su recuperación. Mientras tanto, el Heroico Cuerpo de Bomberos arribó al sitio para sofocar las llamas, realizar enfriamiento y asegurar que no hubiera riesgos adicionales para los habitantes.