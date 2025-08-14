Perfil, ¿quién es Carlos Alberto Treviño Medina, exdirector de Pemex detenido?

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que ayer fue detenido en Estados Unidos, Carlos Treviño Medina, ex director general de Pemex durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, involucrado en actos de corrupción como sobornos en casos de Odebrecht. En la conferencia de prensa matutina, indicó que será deportado a México para que sea juzgado.

“Ahora el día de ayer se detuvo a un director, ex director de Pemex que era parte pues de las alertas que existían y es bueno, lo van a deportar y pues ya será juzgado aquí en México por temas de corrupción. Entonces también hay que Resaltar, Aunque queremos que hagan más, pues acciones que también han llevado a cabo”, afirmo.

PERFIL: Carlos Alberto Treviño Medina

“¿Cómo se llama el ex director (de Pemex)? Carlos Treviño Medina. Tiene que ver con el caso de Odebrecht.con las denuncias de (Emilio Lozoya (ex director de Pemex)”, indicó. Pero, ¿quién es este personaje político? Treviño Medina fue director de Pemex durante el último tramo del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Treviño Medina es ingeniero en Industrias Alimentarias por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), curasado en 1990, posteriormente, en 1996, cursó una maestría en Administración de Empresas, que se complementa con una especialidad en Ingeniería de Alimentos.

Entre los cargos que ocupó en la administración pública se encuentran: