Pensión IMSS: ¿de cuánto será el AUMENTO para los jubilados de la Ley 73 en 2026?

Todas aquellas personas que reciben mes con mes su pensión por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) bajo el régimen Ley 73, reciben anualmente un aumento, este se da con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), es por esta razón que para 2026 también verán reflejado un incremento en el monto que reciben actualmente.

Así que si te has preguntado cuánto recibirás para el siguiente año, lo primero que debes saber es que el Gobierno de México no ha dado a conocer de cuánto será el aumento, pero es posible que se brinde información al respecto al final de año como ha ocurrido en ocasiones anteriores.

En el caso de 2025, el nuevo monto de la pensión mínima es de 9,412 pesos mensuales, este incremento tiene el propósito de que las personas retiradas bajo este esquema cuenten con una mejor capacidad económica.

Este incremento es únicamente para quienes cotizaron ante el Seguro Social antes del 1 de julio de 1997, es decir, para las personas afiliadas bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973, ya que quienes comenzaron a hacerlo después de esa fecha pertenecen a la Ley 97. El aumento comenzó a aplicarse desde enero de este año, por lo que se prevé que ocurra igual para 2026.

Se prevé que el monto de la pensión aumente en 2026. Foto: Freepik/IMSS

¿Cuáles son los requisitos para obtener la pensión IMSS Ley 73?

Lo primero a considerar es que la persona debió comenzar a cotizar ante el IMSS antes del 1 de julio de 1997 y tener al menos 500 semanas cotizadas, es decir, alrededor de 10 años.

También debe tener la edad mínima de 65 años para recibir la pensión por vejez.

O tener entre 60 y 64 años para obtener cesantía en edad avanzada.

Presentar Identificación oficial vigente como la credencial del INE o pasaporte.

Estado de cuenta AFORE.

Cuenta bancaria con CLABE.

Presentar la resolución de pensión emitida por el IMSS.

Si el o la jubilada cuentan con más semanas cotizadas o un salario promedio más alto, recibirán pensiones más altas, ya que el cálculo se hace tomando en consideración estos factores.

Para poder iniciar el trámite de la pensión IMSS Ley 73, debes acudir a la Unidad de Medicina Familiar que te corresponde,. pero antes cerciorarte sobre el número de semanas cotizadas en el siguiente enlance https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/semanascotizadas-web/usuarios/IngresoAsegurado, donde deberás ingresar tu CURP, número de seguridad social, así como un correo electrónico.

Pensión IMSS: ¿cuándo se realizará el pago de septiembre 2025?

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ya dio a conocer el calendario de pagos de este año, donde se específica la fecha exacta del depósito de la pensión.-Si aún no estás enterado de cuándo será el siguiente, aquí te compartimos los días restantes del año en curso:

Septiembre - lunes 1 de septiembre de 2025.

Octubre - miércoles 1 de octubre de 2025.

Noviembre y aguinaldo - lunes 3 de noviembre de 2025.

Diciembre - lunes 1 de diciembre de 2025.

No olvides que el Instituto Mexicano del Seguro Social, lleva a cabo los depósitos de las pensiones al inicio de cada mes.

Calendario oficial Pensiones IMSS. Foto: IMSS

Pensión ISSSTE: ¿cuándo se realizará el pago de septiembre 2025?

Por su parte, el Instituto de Seguridad Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) tiene otras fechas de pago, las cuales están distribuidas en cinco en lo que queda de este año. Los depósitos de las pensiones se llevan a cabo los últimos días de cada mes.

Cabe precisar que cuatro de de los pagos corresponden a las mensualidades, mientras que el quinto es lo correspondiente a la mitad del aguinaldo. De acuerdo con su calendario oficial, estas son las fechas de pago para el último cuatrimestre de 2025:

Septiembre - viernes 29 de agosto de 2025.

Octubre - martes 30 de septiembre de 2025.

Noviembre - jueves 30 de octubre de 2025.

Primera quincena de noviembre de 2025 se entrega la primera parte del aguinaldo .

Diciembre - viernes 28 de noviembre de 2025.