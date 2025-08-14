Operativo Sable desmantela red delincuencial en Putla, Oaxaca

Un nuevo golpe a las células delictivas fue asestado la mañana de este jueves en el municipio de Putla Villa de Guerrero, luego de que las corporaciones policiacas federales y estatales implementaran de manera sorpresiva el “Operativo Sable”, el cual ha dejado de manera preliminar detenciones y decomiso de armas de fuego sin permiso.

La acción conjunta entre los dos órdenes de gobierno se realizó con el objetivo de desarticular a los grupos delincuenciales responsables de los recientes homicidios de esta zona de la Sierra Sur de Oaxaca además de sanear a los cuerpos de seguridad local, presuntamente relacionados con dichas prácticas.

Coordinan corporaciones Operativo Sable

El operativo Sable es comandado por la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, SEDENA, Policía Estatal y otras corporaciones estatales, con apoyo de drones, helicópteros y patrullas.

Colaboran en desarticulación de organizaciones criminales

FOTO: Especial

Esta acción busca desarticular estructuras criminales y garantizar la seguridad en la zona. La policía municipal ha sido señalada de tener vínculos con la delincuencia organizada. Con la Operación Sable, las autoridades buscan garantizar la seguridad y la paz social en las ocho regiones del estado de Oaxaca.

Estás acciones se dan en el marco de una estrategia más amplia para combatir el crimen organizado en la región. Recientemente, se desmanteló una red de vigilancia ilegal en San Juan Cacahuatepec, utilizada por grupos delictivos para monitorear movimientos de autoridades y ciudadanos .

EDG