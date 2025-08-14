NUEVO trámite para obtener el acta de nacimiento digital paso a paso | COSTO por estado y REQUISITOS

Uno de los documentos más importantes que solicitan tanto empresas como instituciones públicas, para realizar diferentes trámites, por ejemplo el registro a un programa social, como la Pensión del Bienestar para las Personas Adultas Mayores o para Personas con Discapacidad, que encabeza la Secretaría del Bienestar, así como para constatar la identidad de una persona, es el acta de nacimiento.

Sin embargo, desde el pasado 1 de agosto de 2025, el Gobierno de México dio a conocer que este documento oficial se deberá tramitar desde la nueva Plataforma Nacional de Registro Civil, para ello es necesario ingresar al sitio: https://www.miregistrocivil.gob.mx/.

El objetivo es simplificar diversos trámites burocráticos, ofreciendo a la ciudadanía la posibilidad de obtenerlos en formato digital y de una manera más segura, ya que para obtener este documento, los internautas requerirán crear un usuario y una contraseña. Es por ello que aquí te compartimos el paso a paso para obtenerla de manera ágil y sencilla.

Lanzaron aviso del nuevo portal para tramitar el acta de nacimiento. Foto: Gobierno de México

¿Cómo tramitar el acta de nacimiento digital? PASO A PASO

Si te urge tramitar tu acta de nacimiento para poder ser contratado en una empresa o para registrarte a algún programa social de Gobierno Federal, debes entrar al sitio oficial www.miregistrocivil.gob.mx. Ahí podrás obtenerla en formato digital; sin embargo, recuerda que tiene la misma validez, esto son los pasos a seguir:

El primer paso es tener una cuenta en Llave MX, para iniciar sesión. En el apartado "Búsqueda", elige la opción “Actas de Nacimiento”. Después ingresa los 18 caracteres de tu CURP y datos de filiación o los datos de tu acta de nacimiento (nombre completo, fecha y lugar de nacimiento). Realiza el pago, recuerda que el costo varía dependiendo de la entidad. Debes dar clic en "Descarga" para obtener en formato PDF tu acta de nacimiento. Puedes imprimir en una hoja blanca tamaño carta.

Recuerda que el costo varía según la entidad. Foto: Gobierno de México

¿Cuál es el costo del acta de nacimiento? Precios estado por estado

Lo primero que hay que aclarar es que el documento que puedes obtener en este sitio de internet es tu acta de nacimiento actualizada y certificada nada más. Su costo varía según el estado, aquí te compartimos cuánto debes pagar en cada uno de ellos, de acuerdo con información oficial:

Aguascalientes 100 pesos Baja California 243 pesos Baja California Sur 224 pesos Campeche 68 pesos Coahuila 194 pesos Colima 102 pesos Chiapas 123 pesos Chihuahua 128 pesos Ciudad de México 94 pesos Durango 135 pesos Guanajuato 98 pesos Guerrero 100 pesos Hidalgo 147 pesos Jalisco 95 pesos México 69 pesos Michoacán 162 pesos Morelos 113 pesos Nayarit 80 pesos Nuevo León 68 pesos Oaxaca 131 pesos Puebla 160 pesos Querétaro 141 pesos Quintana Roo 57 pesos San Luis Potosí 127 pesos Sinaloa 124 pesos Sonora 104 pesos Tabasco 113 pesos Tamaulipas 114 pesos Tlaxcala 170 pesos Veracruz 199 pesos Yucatán 229 pesos Zacatecas 110 pesos

¿Cómo crear una cuenta Llave Mx?

Para todos los interesados en tramitar su acta de nacimiento certificada y actualizadas, primero deben entrar a la Plataforma Nacional del Registro Civil a través de la cual puedes obtener este y otros trámites en formato digital. El registro es complemente gratis y muy fácil, sólo sigue estos pasos:

Ingresa al sitio www.llavemx.gob.mx

Elige "Crear cuenta"

Ingresa los 18 elementos de tu CURP

Da clic en "No soy un robot"

Elige la opción "Continuar"

Ingresa tu Código Postal y selecciona tu colonia

Da clic en "Siguiente"

Llena tus datos de contacto (teléfono celular o correo electrónico)

Da clic en "Siguiente"

Crea una contraseña segura

Selecciona la casilla del Aviso de Privacidad

Llena el Captcha y da clic en "Finalizar"