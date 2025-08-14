Niño de 9 años muere a machetazos a manos de su padre tras defender a su mamá en Guanajuato

El estado de Guanajuato ha sido escenario de otro infanticidio, lo que ha generado indignación y exigencias de justicia en la comunidad de Buenavista, perteneciente a Tarandacuao, donde un niño de 9 años de edad, identificado como Santiago García fue asesinado a machetazos a manos de su padre.

Los primeros reportes han señalado que el homicidio ocurrió el pasado 12 de agosto cuando un sujeto identificado como Daniel "N" arribó a su domicilio en presunto estado de ebriedad y con un arma blanca. En algún momento de la noche inició una pelea con su pareja Betzy Mariza, por lo que comenzó a agredirla con el machete.

Santiago, al percatarse de lo vivido por su madre, la defendió y su padre terminó por herirlo de muerte en el abdomen. El sujeto emprendió la huída del domicilio y ha sido mediante redes sociales que los habitantes de Tarandacuao han exigido a las autoridades su detención.

Santiago García tenía 9 años de edad

Foto: Especial

Al domicilio arribaron elementos de Tránsito los cuales ayudaron a trasladar al menor y su madre al hospital. Lamentablemente Santiago no resistió y terminó perdiendo la vida en el nosocomio derivado de las heridas. Por su parte, Betzy se encuentra hospitalizada con heridas en el área de la cabeza.

Se espera que las autoridades abran una carpeta de investigación para esclarecer el homicidio de Santiago García y dar con el paradero del presunto homicida. Ante esta situación el Ayuntamiento de Tarandacuao envió sus condolencias a la familia de las víctimas y recalcó que el caso no terminará en la impunidad.

"El gobierno municipal de Tarandacuao, 2024-2027, lamenta profundamente el fallecimiento del pequeño Santiago García García. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos. Descanse en Paz", se lee en una esquela