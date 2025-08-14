Mujer incendia tienda de conveniencia porque no pasó su depósito bancario

Víctima de la frustración, una mujer intentó incendiar la sucursal de una tienda de conveniencia ubicada en Ciudad Guzmán, Jalisco, luego de que los empleados no pudieron procesar el pago de su tarjeta de crédito.

Los hechos ocurrieron en una sucursal de la cadena OXXO ubicada en la carretera Autlán-Ciudad Guzmán, en Jalisco, a la cual la mujer acudió para realizar el pago de su tarjeta de crédito.

De acuerdo con los testimonios retomados por la Policía local, la presunta pirómana intentó realizar la operación justo en la fecha en la que vencía su crédito, por lo que al no pasar el pago se molestó y salió del local.

Segundos después, totalmente enfurecida, la mujer volvió con una botella de gasolina, misma que comenzó a rociar en el sitio para, acto seguido, encender un cerillo y comenzar el incendio.

Detienen a presunta pirómana

De inmediato, los trabajadores de la tienda de conveniencia llamaron a agentes de la Policía local, quienes sofocaron el pequeño incendio y capturaron inmediatamente a la presunta agresora.

La mujer, cuya identidad no ha sido revelada, fue presentada ante las autoridades correspondientes después del incidente.