Mujer es captada propinando una golpiza a su novio dentro de su vehículo, aseguran tiene denuncias anteriores | VIDEO

Una mujer identificada como Rita fue captada violentando a su supuesta pareja dentro de su vehículo tras una acalorada discusión, luego de que lo acusara de cometer una serie de complicaciones legales y de agredirla verbalmente, lo que derivó un comportamiento violento que se volvió viral en las plataformas digitales.

Los hechos fueron captaron por un tercer pasajero, quien se encontraba en la parte trasera del vehículo y utilizó su celular para captar los hechos, ante las peticiones de la víctima, quien le solicitó en reiteradas ocasiones que grabara las agresiones con su equipo móvil y le brindara auxilio.

Golpeado por su novia, pero gracias todo quedó grabado o si no otra historia hubiera sido...



Relaciones tóxicas. pic.twitter.com/vhCQCKH6u3 — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) August 13, 2025

Novio recibe paliza en su propio automóvil

La mujer sujetó el cabello del joven de aproximadamente 25 años y le bofeteó en reiteradas ocasiones, mientras intenta convencer a su supuesta pareja que tiene las pruebas para comprobar que no le ha traicionado con una mujer llamada Karen. Por su lado, la mujer le asegura que sus actos tendrá repercusiones legales, todo mientras el tercer pasajero mantiene el celular escondido para continuar con las grabaciones.

Los violentos ataques llegan al punto que el conductor y supuesto novio le exige a su amigo que la descienda de su vehículo, a lo que la mujer se niega a hacer caso y prefiere continuar con la discusión.Al concluir la paliza, la mujer permanece en el vehículo, mientras la víctima se toma fotografías de su rostro ensangrentado para capturar la evidencia y le asegura a su pareja que en ningún momento cometió una agresión en contra de ella.

Las agresiones dejaron al joven ensangrentado del rostro

FOTO: Raúl Gutiérrez

Víctima asegura que Rita tiene denuncias

Así mismo, el tercer pasajero utilizó sus redes sociales para exponer un audio sobre la acalorada discusión que terminó en golpes. Durante el audio, el novio asegura que Rita tiene una denuncia por sus antecedentes violentos.