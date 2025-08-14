Motociclistas asesinan a balazos a "El Güero" mientras acomodaba automóviles en calles de Chalco

"El Güero" se dirigia hacia su oficio como franelero en el Barrio de San Antonio en Valle de Chalco. Fue en cuestión de segundos cuando al menos dos sujetos arriba de una motocicleta lo interceptaron y abrieron fuego, arrebatándole la vida al hombre de aproximadamente 53 años de edad.

El cuerpo de Miguel "N" permaneció tendido sobre la calle de Palma la mañana de este jueves 14 de agosto. A la zona arribaron elementos de la Policía Municipal de Valle de Chalco y personal de la Cruz Roja los cuales notificaron que derivado de los impactos, el hombre no presentaba signos vitales.

El perímetro fue acordonado para que peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ) realizaran las primeras indagatorias para conocer el origen del homicidio. Los reportes preliminares apuntan a que Miguel "N" recibió al menos dos impactos de arma de fuego, uno de ellos en la cabeza.

Una mujer que llegó a la escena del crimen se identifó como la esposa de Miguel "N" y en todo momento se mostró desconcertada por la agresión que recibió su pareja. Dijo no conocer a los presuntos homicidas y desconocer el motivo por el que atacaron a balazos al franelero.

Hasta el momento no hay personas detenidas por el homicidio de "El Güero", sin embargo, autoridades mexiquenses no descartan que el homicidio del hombre de 50 años estaría relacionado con una presunta vengaza con organizaciones criminales que existen en el área.