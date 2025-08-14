Monterrey sigue con una jornada calurosa alcanzando hasta 37 grados este viernes | PRONÓSTICO 15 DE AGOSTO

La metrópolis regiomontana despierta este viernes 15 de agosto de 2025 con un panorama climático que impone su marca inconfundible de verano extremo.
Según el pronóstico se anticipa una jornada mayormente soleada con altas temperaturas máximas cercanas a 37°C y mínimas nocturnas que apenas descienden a los 21°C. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el calor persistirá y la humedad comenzará a intensificarse conforme avanza la tarde.
El clima de Monterrey es típico de la zona noreste de y en esta época, entre finales de julio y septiembre, es común enfrentar los picos más intensos de calor debido a la llamada "canícula".
Clima previsto para hoy, viernes 15 de agosto | PRONÓSTICO
Durante la mañana, la temperatura estimada será de 21°C, acompañada de un cielo en su mayoría despejado con ocasionales nubes dispersas, lo que marca un inicio húmedo y relativamente soportable, aunque con señales de un aumento gradual del bochorno, por lo que el calor se anticipa con fuerza para el resto del día.
La tarde será implacable: se espera un máximo de 37°C bajo un sol intenso y pocas nubes que apenas suavizarán la radiación solar. Esta temperatura coincide con los niveles típicos del mes de agosto en Monterrey, cuando se registran olas de calor capaces de generar una sensación térmica aún más alta debido a la humedad.
Por la noche, el cielo seguirá mayormente despejado con temperaturas que rondarán los 21°C, lo que ofrecerá un mínimo alivio, aunque la humedad se mantendrá, manteniendo el ambiente bochornoso.
Agosto también marca el preludio de la temporada de lluvias en Nuevo León, aunque en Monterrey suelen ser tormentas aisladas y pasajeras. Según datos históricos, se registran entre 12 días de lluvia y un acumulado anual que alcanza unos 109 mm en promedio. Durante estos días, la humedad alta aumenta la percepción de calor, elevando la sensación térmica, que puede superar los 40°C en la tarde.
Consejos de protección para la población en Monterrey
Ante estas condiciones climatológicas exigentes, autoridades de protección civil y salud estatal emiten constantemente recomendaciones preventivas encaminadas a salvaguardar la salud de la población:
- Mantente hidratado, bebiendo agua constantemente y evitando bebidas azucaradas o con cafeína.
- Evita la exposición directa al sol entre las 11 h y las 17 h, cuando los rayos UV y las temperaturas alcanzan su máxima intensidad.
- Usa ropa ligera, amplia y de colores claros, así como gorra o sombrero y protector solar con alto FPS si necesitas salir.
- Evita la actividad física extenuante al aire libre, especialmente durante las horas de mayor calor; opta por ejercitarte temprano o al atardecer.
- Si presentas síntomas de golpe de calor (mareo, debilidad, calambres, náuseas), busca sombra inmediatamente, hidrátate y acude a asistencia médica si empeoran los síntomas.
- Vigila a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, quienes son más vulnerables a los efectos del calor extremo.
- Adopta medidas pasivas para refrescar tu hogar, como cerrar persianas, usar ventiladores o aire acondicionado y desechar fuentes adicionales de calor interno (electrodomésticos en desuso).