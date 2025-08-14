Monterrey sigue con una jornada calurosa alcanzando hasta 37 grados este viernes | PRONÓSTICO 15 DE AGOSTO

La metrópolis regiomontana despierta este viernes 15 de agosto de 2025 con un panorama climático que impone su marca inconfundible de verano extremo.

Según el pronóstico se anticipa una jornada mayormente soleada con altas temperaturas máximas cercanas a 37°C y mínimas nocturnas que apenas descienden a los 21°C. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el calor persistirá y la humedad comenzará a intensificarse conforme avanza la tarde.

El clima de Monterrey es típico de la zona noreste de y en esta época, entre finales de julio y septiembre, es común enfrentar los picos más intensos de calor debido a la llamada "canícula".

Clima previsto para hoy, viernes 15 de agosto | PRONÓSTICO

Durante la mañana, la temperatura estimada será de 21°C, acompañada de un cielo en su mayoría despejado con ocasionales nubes dispersas, lo que marca un inicio húmedo y relativamente soportable, aunque con señales de un aumento gradual del bochorno, por lo que el calor se anticipa con fuerza para el resto del día.

La tarde será implacable: se espera un máximo de 37°C bajo un sol intenso y pocas nubes que apenas suavizarán la radiación solar. Esta temperatura coincide con los niveles típicos del mes de agosto en Monterrey, cuando se registran olas de calor capaces de generar una sensación térmica aún más alta debido a la humedad.

Por la noche, el cielo seguirá mayormente despejado con temperaturas que rondarán los 21°C, lo que ofrecerá un mínimo alivio, aunque la humedad se mantendrá, manteniendo el ambiente bochornoso.

Agosto también marca el preludio de la temporada de lluvias en Nuevo León, aunque en Monterrey suelen ser tormentas aisladas y pasajeras. Según datos históricos, se registran entre 12 días de lluvia y un acumulado anual que alcanza unos 109 mm en promedio. Durante estos días, la humedad alta aumenta la percepción de calor, elevando la sensación térmica, que puede superar los 40°C en la tarde.

Con el #VideoPronóstico del #SMNmx, infórmate de las condiciones del tiempo que se pronostican para la República Mexicana, durante esta noche y mañana viernes ?? pic.twitter.com/oHYjYbv8Xe — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 15, 2025

Consejos de protección para la población en Monterrey

Ante estas condiciones climatológicas exigentes, autoridades de protección civil y salud estatal emiten constantemente recomendaciones preventivas encaminadas a salvaguardar la salud de la población: