Metro reestablece servicio total en la Línea 2 tras casi 3 horas con servicio afectado por falla eléctrica

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que la circulación de los trenes en la Línea 2, que corre de Tasqueña a Cuatro Caminos, fue reanudada en su totalidad luego de una suspensión de casi tres horas causada por una falla en el sistema eléctrico registrada este jueves.

A través de un comunicado en redes sociales, el Metro de la CDMX confirmó a las 20:53 horas de este jueves que todas las estaciones de la línea están operando con normalidad en ambos sentidos.

"#AvisoMetro: Se reanuda la circulación de los trenes en la Línea 2, todas las estaciones se encuentran ofreciendo servicio en ambas direcciones", señaló el sistema a través de las redes sociales.

¿Qué ocurrió hoy, jueves 14 de junio, en la Línea 2 del Metro?

Fue poco después de las 18:00 horas de este jueves cuando un aparente cortocircuito en la interestación Zócalo–Pino Suárez provocó la interrupción del servicio y el desalojo de usuarios hacia la vía, con apoyo de personal de seguridad industrial y protección civil. El Sistema de Transporte Colectivo (STC) precisó que no hubo personas lesionadas ni registro de explosión o incendio.

Durante la contingencia, el tramo Cuatro Caminos–Colegio Militar operó de manera provisional, mientras que de Tasqueña a Colegio Militar se brindó apoyo alterno con unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

Técnicos de instalaciones fijas realizaron trabajos de reparación y el área de incidentes relevantes inició una investigación para determinar la causa exacta del desperfecto.

Está falla provocó la molestia de los usuarios que expresaron su inconformidad en redes sociales, compartiendo fotografías y video del momento, así como de las largas filas para tomar el transporte RTP.

Videos en redes sociales mostraron vagones llenos de humo y chispas, lo que obligó a los pasajeros a evacuar a pie por las vías, algunos cubriéndose la boca para protegerse del humo. Usuarios reportaron pánico, especialmente por la falta de información inicial y la presencia de niños y personas mayores.

¿Qué provocó la falla en la Línea 2?

Personal del sistema realizó reparaciones en la zona afectada.

El director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Adrián Rubalcava, explicó que la interrupción del servicio en la Línea 2 el 14 de agosto de 2025 se debió a un cortocircuito provocado por las intensas lluvias en la Ciudad de México. Según Rubalcava, el problema ocurrió en un “cupón”, un aislador entre zonas que, al dañarse por el agua, perdió su función y causó un corte de energía.

Esto generó un “chisporroteo”, acompañado de un estruendo y humo, lo que alarmó a los usuarios. El director enfatizó que no hubo lesionados, solo el estruendo y humo reportados.

“Son cosas que pasan, son lluvias atípicas”, señaló, atribuyendo el incidente a condiciones climáticas excepcionales al tiempo que agradeció la paciencia de los usuarios.