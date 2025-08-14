Metro CDMX: Cierran estación Potrero de Línea 3 hasta nuevo aviso

La tarde de este jueves 14 de agosto el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro anunció el cierre de la estación Potrero de la Línea 3 debido a que se han reportado grandes encharcamientos en sus pasillos derivado de las fuertes lluvias que han azotado a la Ciudad de México.

A través de un breve comunicado, el STC explicó que la medida responde a proteger la integridad de los usuarios. Cabe señalar que Potrero es la única estación de la Línea 3 que estará fuera de servicio, por lo que se exhorta a la ciudadanía a tomar precauciones y vías alternativas.

"Al momento se cierra la estación Potrero de Línea 3, por trabajos de retiro de agua acumulada en un pasillo, debido a la fuerte lluvia en la zona. Esta medida se toma por seguridad y protección civil de las y los usuarios. El resto de las estaciones de la Línea 3 opera con normalidad. Toma previsiones", se lee en el mensaje