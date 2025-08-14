Mejor trato en Alcatraz de los caimanes, asevera Rutilio Escandón

Rutilio Escandón, cónsul general de México en Miami, afirmó que ya hay “un mejor trato” en el centro de detención de migrantes Everglades —que ha sido denominado como el “Alcatraz de los caimanes”— en donde se encuentran actualmente 122 mexicanos, “no tengan temor, que no se asusten, que solamente hicieron mala fama de este centro de retención”.

En un video que grabó afuera del centro, dijo que es la cuarta visita que realizan al centro para conocer su situación jurídica y en materia de derechos humanos porque trabajarán para “verlos libres”.

"Les enviamos este mensaje a los familiares de las mexicanas y los mexicanos, no tengan temor, que no se asusten, que solamente hicieron mala fama de este centro de retención, que los mexicanos que nosotros estamos entrevistando están a buen resguardo, porque no son delincuentes, son personas que solamente vienen a trabajar aquí en los Estados Unidos", recalcó.

Suman 81 mexicanos en el "Alcatraz de los Caimanes" en EU, dice Sheinbaum

Nuevamente visitamos a nuestros hermanos connacionales detenidos en Alligator Alcatraz, en Florida, para conocer su situación jurídica y en materia de derechos humanos. No vamos a descansar hasta verlos libres, tal y como es la instrucción de nuestra Presidenta @ClaudiaShein. pic.twitter.com/oXf4wKo2qT — Rutilio Escandón (@RutilioEscandon) August 14, 2025

El cónsul que “como bien lo ha señalado nuestra presidenta, no estamos de acuerdo con estos lugares para las personas que solamente quieren contribuir” al crecimiento de Estados Unidos.

“Nos da mucho gusto informar que pudimos acudir a esta cita otra vez aquí en este centro de retención de Alcatraz. La semana pasada habían 246 personas aseguradas, hoy son 122 y les dimos un mensaje ahora en grupo también. Les dijimos que la presidenta Claudia Sheinbaum, como siempre, está muy atenta al cuidado, al respeto, a la atención que México a través del consulado general aquí en Miami debe dar a los compatriotas”, afirmó.

“Les comentamos que no están solos, que tienen el apoyo de sus autoridades, del gobierno del país, que representa la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta es la cuarta visita, estamos observando cada vez que hay mejor trato, que están mejor organizados”, indicó.

CS