Medicamentos genéricos son confiables y tienen el mismo efecto terapéutico que los productos innovadores, confirma experto

La reciente encuesta de QM Estudios de Opinión y Heraldo Media Group mostró que 95% de los entrevistados ha comprado alguna vez medicamentos genéricos, mientras que sólo 5% afirmó no haberlo hecho. Además, 74% dijo conocer qué es un genérico y, entre ellos, 61% opta por adquirirlo frente a uno de patente. El estudio respalda la estrategia del gobierno de Claudia Sheinbaum de impulsar la producción de estos fármacos para reducir costos y garantizar abasto.

Al respecto, Rafael Gual, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), señaló que desde 1997 México cuenta con un mercado de medicamentos genéricos sólido y regulado, que actualmente representa cerca del 87 por ciento del total, considerando ventas al sector público y privado.

Explicó que los medicamentos genéricos surgen cuando caduca la patente de un producto innovador, aunque no todas las patentes vencidas generan una versión genérica debido a factores como complejidad de fabricación, disponibilidad de materia prima, baja demanda o la existencia de alternativas más eficaces.

Cuando caduca la patente, surgen los medicamentos genéricos, aunque no de todas las sales que cuya patente caduca, puede haber un medicamento genérico por diferentes razones", dijo.

"No todos los productos de marca tienen una patente". Foto: Heraldo Televisión

Condiciones para un medicamento génerico

Rafael Gual subrayó que, desde su introducción, los genéricos en México deben cumplir con pruebas de bioequivalencia para garantizar el mismo efecto terapéutico que los productos originales, siempre que cuenten con registro sanitario de Cofepris. Recomendó adquirirlos únicamente en farmacias autorizadas para evitar riesgos de falsificación.

El riesgo de una falsificación tanto de genéricos como de marcas puede ser altísimo y eso sería muy perjudicial para la salud. La adquisición de estos productos debe ser en farmacias establecidas y autorizadas; no en tianguis ni sitios de internet poco confiables, donde el riesgo de falsificación es altísimo”.

El dirigente afirmó que el mercado de genéricos y el de medicamentos patentados coexisten de manera complementaria y que la disponibilidad de genéricos contribuye a la reducción de precios en beneficio de la población.