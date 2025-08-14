Los genéricos cumplen con los mismos estándares de calidad que el producto original: Rafael Gual Cosío

Rafael Gual Cosío, Director General de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (CANIFARMA) señaló que los medicamentos genéricos cuentan con los mismos estándares de calidad, así como la misma efectividad que los de patente, siempre y cuando cumplan con las pruebas de bioequivalencia que se han convertido en una garantía dentro del mercado mexicano.

"Digamos que la característica de los medicamentos genéricos es precisamente que cumplan con bioequivalencia, es decir, que tengan el mismo efecto terapéutico que el producto original.", dijo Rafael Gual Cosío.

Explicó que para que un medicamento genérico pueda ser considerado bioequivalente debe de presentar una variación máxima del 20% ya sea hacía arriba o abajo en referencia al producto original, por lo que recomendó que al momento de comprar medicina sea siempre del mismo laboratorio durante todo el tratamiento con el fin de que se mantenga un mismo porcentaje de efectividad.

Foto: Pixabay

En entrevista para "Las Noticias con Javier Alatorre" de El Heraldo Radio que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, aclaró que los medicamentos patentados no tienen un genérico hasta que pierden la patente, misma que tiene una duración de 20 años, la cual suele verse reducida ya que se tardan alrededor de 12 años en investigar y lanzar el fármaco al mercado.

"Se pierden de 10 a 12 años, entonces, tiene 8 o 10 años de exclusividad en el mercado, una vez que caduca la patente, es la posibilidad de que haya genéricos.", señaló Rafael Gual Cosío.

Rafael Gual Cosío exhorta a la población a comprar genéricos en lugares autorizados por la COFEPRIS

Finalmente, Rafael Gual Cosío recomendó a la población comprar genéricos unicamente en farmacias reconocidas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y evitar adquirirlas a través de sitios web sospechosos o en tianguis ya que suele haber muchos casos de falsificación de medicamentos.